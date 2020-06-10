السعودية
الأربعاء 10 يونيو 2020 15:13

سعودي يعتدي بالضرب والسب على وافد بنغالي بسبب كمامة (فيديو)

الوافد البنغالي يقف أمام ماكينة صرف العملات قبل الاعتداء عليه
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل فيديو يوثق قيام سعودي بالاعتداء بالضرب والشتائم على عامل من بنغلاديش لارتدائه كمامة من قماش الشماغ.

وأثارت الواقعة غضبا واستياءً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع المتداول، قيام سعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام إحدى آلات الصرافة، ثم يقوم بضربه ويقول "لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن ..."، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ جارحة، ثم يعود إلى سيارته.

واعتبر المعتدِ أن العامل البنغالي أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

وقال مغردون إن هذا التصرف عنصري وغير لائق، ويجب محاسبة فاعله، فيما تساءل آخرون من هول الصدمة: هل هذا حقيقي أم تمثيل؟

وبيّن نشطاء أن من حق الوافد التقدم ببلاغ على الشخص الذي اعتدى عليه، وتساءلوا في ما لو كان سعودي في بلد أجنبي وتم التعامل معه بهذه الطريقة، هل يقبل؟

ووجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، بالقبض على الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه بسبب ارتداء المقيم لكمام مصنوع من قماش الأشمغة؛ حيث كانت صحيفة "صدى" المحلية قد تناولت الواقعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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بنغاليين

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