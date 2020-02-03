سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]
ووصف مطلق السلطان في بث مباشر الشعب الكويتي بأوصاف مسيئة، كما تحدث عن وجود أماكن للدعارة في الكويت.
كل سافل يريد ان تتسلط الأضواء عليه يهاجم الكويت— كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) February 1, 2020
ازبلوه #الرقاصه_يتهجم_على_الكويت
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#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت— نواف العنزي (@al3nze965) February 1, 2020
الراقصه المتشبه بالنساء تجردت من رجولتك بمقاطع كثيره وتجردت من كرامتك بسبب الشهره والان تتجرد من اخلاقك وتغلط على الكويت ،هني نقولك الكويت خط احمر يا رقاصه انت كفوك الهز وتقليد البنات خلك بمستنقعك لا تعطي نفسك قيمه اكبر من انك رقاصه، وفيفي عبده احسن منك pic.twitter.com/HSHy1ijTRe
وكتب مغردون كويتيون على إساءة السلطان بتدشين وسم "الرقاصة يتهجم علي الكويت" ردا عليه، لاشتهاره بالرقص في المقاطع التي يقوم بنشرها.
#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت— JQ! ☾☀️ (@FURY_JQ) February 2, 2020
شفيج حبيبتي منو الي مزعلج ذبحني 😂😂 pic.twitter.com/2N8rpGg78W
يقول بداية شهرتي بالكويت والحين يتهجم على الكويت والكويتيين صدق من قال :— َ (@Berqawi3) February 1, 2020
إن أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا !!#الرقاصه_يتهجم_على_الكويت pic.twitter.com/FZAFfqqWMw