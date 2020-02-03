الكويت والسعودية
الاثنين 3 فبراير 2020 01:09

سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]

تويتر
أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين غضب مغردين كويتيين بعد تهجمه على الكويت.

ووصف مطلق السلطان في بث مباشر الشعب الكويتي بأوصاف مسيئة، كما تحدث عن وجود أماكن للدعارة في الكويت.

 

وكتب مغردون كويتيون على إساءة السلطان بتدشين وسم "الرقاصة يتهجم علي الكويت" ردا عليه، لاشتهاره بالرقص في المقاطع التي يقوم بنشرها.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
الكويت
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