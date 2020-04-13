سعودي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ابن سلمان (فيديو)
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي قرية الخريبة والتي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".
وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته وديرته.
وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.
وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.
لكن الحويطي قوبل بالهجوم عليه بالسلاح، وبث نشطاء لقطات لإطلاق نار على منزله، مشيرين إلى أنه قتل بعد رفضه الإخلاء.
تأكد فيها مقتل عبدالرحيم وغير مؤكد الخسائر في الطرف المقابل...— عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020
قُتل عبدالرحيم مخلف وراءه ابن وبنتين#الحويطات pic.twitter.com/wgSPaRcotx
#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم الله يرحمه pic.twitter.com/XkA9DVvJoH— 📽.. (@_p1p1p) April 13, 2020
اليوم حاصرت قوات الحكومة قرية الخريبه وطوقوا صاحب البيت الذي رفض تسليمه لـMBS #نيوم فقتلوه..وسيصدرون بيانا يتهمه ويجرّمه!— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 13, 2020
قالﷺ(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي قالﷺ(من قتل دون ماله فهو شهيد)#إستشهاد_عبدالرحيم_مخلف#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/H1PyRH6jXr
#الحويطات— عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020
في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين... https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2