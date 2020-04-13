السعودية
الاثنين 13 أبريل 2020 23:59

سعودي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ابن سلمان (فيديو)

دفع مواطن سعودي من "قبيلة الحويطات" حياته ثمنا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل "مشروع نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي قرية الخريبة والتي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".

فيديو تهديد الشرطة لعبدالرحيم الحويطي

وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته وديرته.

وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.

صك الملكية الذي عرضه عبدالرحيم الحويطي لمنزله قبل مقتله على يد الشرطة السعودية

وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.

قصيدة عبد الرحيم الحويطي وآخر ما قاله

لكن الحويطي قوبل بالهجوم عليه بالسلاح، وبث نشطاء لقطات لإطلاق نار على منزله، مشيرين إلى أنه قتل بعد رفضه الإخلاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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