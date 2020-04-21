سعرها يتجاوز راتب موظف.. سوريون يسخرون من كمامة بشار الأسد
وأظهرت الصور رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقد ارتديا كمامتين طبيتين خلال اجتماعها أمس الإثنين في دمشق.
وعلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على الكمامة التي يتجاوز سعرها 26 جنيه، وقالوا إن سعر الكمامة يتجاوزراتب موظف في الحكومة السورية الذي ( يعادل 40 ألف ليرة سورية).
وتزايدت حدة الانتقادات، خاصة وأن الأسواق في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وغيرها، في ظل إعلان حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا.
كمامة بشار الي بيستخدمها لمرة واحدة حقها 45 ألف ليرة سورية يعني بتعادل راتب شادي حلوة لشهر كامل😂😂 pic.twitter.com/wcAmMjOmDC— ماجد شمعة (@majed899) ٢٠ أبريل ٢٠٢٠
سعر كمّامة بشّار الأسد : 31.5 دولار— صفوك الشيخ sfouk alsheikh (@sfoukalsheikh84) ٢١ أبريل ٢٠٢٠
مع أنّ كلّ بيت الأسد أرخص من برميل نفط بولاية تكساس اليوم...!!
زيارة جواد ظريف
كان رئيس النظام السوري بشار الأسد استقبل في دمشق أمس الإثنين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وشددت الولايات المتحدة أيضا العقوبات على سوريا منذ بدء الانتفاضة على الأسد في مارس آذار 2011.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تحاول حرمان النظام من الموارد التي يحتاجها لمواصلة العنف ضد المدنيين".
تقول الحكومة السورية إنها سجلت 39 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات، في حين يقول مسعفون وشهود إن العدد أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.
وفرض المسؤولون الذين ينفون أي تكتم على عدد حالات العزل العام، كما اتخذوا إجراءات منها حظر التجوال ليلا للحد من انتشار الوباء.
للبيع كمامة معطوس فيها مرتين !!؟؟ pic.twitter.com/eb69dhB4Fa— بشار حافظ الاسد (@abo_hafiz_besho) ٢٠ أبريل ٢٠٢٠
31.50$ سعر كمامة رأس النظام بشار الأسد، ما يعادل ( 40 ألف ليرة سورية ) راتب موظف بحكومته لشهر كامل— اخبار ادلب الحرة (@idlipnews) ٢١ أبريل ٢٠٢٠