مصر
السبت 26 سبتمبر 2020 16:59

"سعد زغلول بقرطاس طعمية".. إعلان مطعم يثير الغضب في مصر

صورة دعائية لمطعم تثير غضبا في مصر
مواقع التواصل
أعرب حزب الوفد المصري في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، عن غضبه من إعلان مطعم بالقاهرة "يسيئ" إلى شخصية زعيمه التاريخي سعد زغلول.

وانتشر إعلان لأحد المطاعم يظهر فيه تمثال الزعيم سعد زغلول مؤسس حزب الوفد، حاملا "قرطاس طعمية"، ما دفع ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجوم حاد، على المطعم الذي نشر هذه الصورة الدعائية "المسيئة".

واعتبر حزب الوفد أن هذه الدعاية "كلام فارغ" وغير مقبولة بالمرة ووصفها بأنها "قمة التدني والاستخفاف بتاريخ ونضال زعيم وطني كبير، وتاريخه لا يحتمل الدعابة أو الدعاية".

وقال سكرتير عام حزب الوفد في كفر الشيخ، لوسائل إعلام محلية، إن الحزب سيتخذ إجراءات قانونية وإن الرد سيكون عنيفًا، معربًا عن حزنه الشديد "لتعمد الإساءة" إلى الزعيم المصري الراحل.

وكلف رئيس الحزب في كفر الشيخ -والذي ينتمي إلى عائلة زغلول- الإدارة القانونية بالحزب برفع دعوى قانونية ضد الاستخفاف والسخرية التي يتعرض لها سعد منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن جملة "مفيش فايدة"، التي ارتبط ذكرها بسعد زغلول وحاول البعض اختزال تاريخه فيها، قالها الزعيم الراحل تعليقًا على تدهور حالته الصحية وأنه لا يوجد أمل طبي في إنقاذه.

وأعلنت أسرة الزعيم الراحل، والمقيمة بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، الجمعة، عن بالغ أسفها عقب تداول صورة توضح استغلال صاحب مطعم شهير في المعادي والزمالك، لتمثال سعد زغلول بغرض الدعاية، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المطعم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

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