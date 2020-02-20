مصر
الخميس 20 فبراير 2020 17:29

سعد الدين الهلالي: المصريون لا يقع لهم طلاق لهذا السبب (فيديو)

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي
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قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم ينطقونه بشكل خاطئ، معتبرًا الطلاق الشفوي بين الأزواج المصريين باطل.

وأضاف في لقاء متلفز، أن المصريين يلفظون كلمة "طلاء" بالهمزة، وليس "طلاق" بالقاف وهي الكلمة الصحيحة، ما يعني أن نطلق الكلمة بالعامية شفهيًا يبطل الطلاق.

وأشار الهلالي إلى أن واحدا في المئة من علماء الدين أفتوا بذلك، من بينهم المفتي السابق لمصر علي جمعة، وذلك في إطار الحرص على الأسرة ومنع تفككها.

وأوضح أن بعض علماء الشافعية أكدوا أن الطلاق يجب أن يكون باستخدام حرف القاف وليس بالهمزة، وبالتالي فإن نطلق كلمة "انتي طالئ" غير صحيح ويمنع وقوع الطلاق.

وتعرض الهلالي لهجوم وسخرية واسعة على منصات التواصل، ووصف مغردون تصريحاته بـ"المضللة"، وأن الأزهر رأيه حاسم في تلك المسألة، ودعوه لعدم إثارة بلبلة في المجتمع المصري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها سعد الدين الهلالي، هذا الجدل، فقد كانت له العديد التصريحات والفتاوى التي أثارت الرأي العام في مصر، وجعلت الأزهر يرد عليه أكثر من مرة.

ويعمد الهلالي في برامجه لعرض الآراء الفقهية المختلفة على الناس، مهما كانت ضعيفة، وتركها بين يديهم للاختيار، وذلك بدعوى نفي "الوصاية الدينية" على المجتمع.

ومن أمثال ذلك، فتوى إباحة شرب الخمر من غير النبيذ، والنزاع في معنى الحجاب، وفتواه بمخالفة صريح القرآن في أحكام الميراث، ووصفه للدولة الإسلامية بالعلمانية وحثه المجتمعات الإسلامية بألا تأخذ بالحدود المقررة في الشريعة، وتشبيهه لعبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بالنبيين موسى وهارون، وكلها قوبلت بردود من الأزهر الشريف.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
سعد الدين الهلالي
الأزهر
جامعة الأزهر
طلاق

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