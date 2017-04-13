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الخميس 13 أبريل 2017 22:26

سر اعتذار رجل لزوجته السابقة بإعلان مدفوع في الصحافة المصرية

الإعلان المنشور
فوجئ المصريون صباح الخميس بإعلان منشور في إحدى الصحف اليومية عبارة عن اعتذار من رجل لزوجته السابقة وأم أولاده.

أثار الإعلان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله نشطاء على فيسبوك وسط تساؤلات حول أسبابه.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن صاحب الإعلان رجل عمره  58 عاماً، أراد أن يعبر عن مشاعره ورغبته في تقديم الاعتذار لزوجته السابقة وأم أولاده، بهذه الطريقة.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الإعلان "عماد" وزوجته السابقة "منال" تزوجا لمدة 24 عاما وانفصلا عام 2014، وأعقب الانفصال خلافات بينهما تطورت ووصلت إلى قطيعة بين الأم وأولادها من جهة والأب من الجهة الأخرى.

وقال نجلهما الأكبر 26 عاما إنه أراد تهدئة الأوضاع بين الطرفين خاصة وأن والده صدر منه كلام غير لائق عن والدته التي غضبت كثيرا من ذلك، مضيفا أنه جلس مع والده واتفقا على نشر اعتذار مدفوع الأجر الذي استقبلته "منال" بكثير من الرضا والقبول واشترت نسخا كثيرة من الجريدة وقامت بتوزيعها على الجيران والأقارب ورأت أن الإعلان  بمثابة رد اعتبار لها وأنه كان بمثابة المهدئ أيضاً لأولادها وأنهم مستعدون للتحدث مع أبيهم لكنها لن تتحدث معه بالرغم من ذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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صحف مصرية
إعلان مدفوع
علاقات أسرية

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