سريلانكا: 15 قتيلا بينهم ستة أطفال خلال مداهمة للشرطة

أفراد أمن يحملون جثة من منطقة شهدت اشتباكا شرقي سريلانكا رويترز

قالت الشرطة السريلانكية، إن 15 شخصا، لم تحدد هوية أغلبهم، قتلوا أثناء اشتباك مع مسلحين شرقي البلاد- وقع عندما اقتحم الأمن منزلا يشتبه بوجود عناصر على صلة بالتفجيرات الأخيرة.

التفاصيل: قال متحدث باسم الجيش في سريلانكا اليوم السبت إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت ما يربو على 250 شخصا.

اندلع تبادل إطلاق النار بين القوات ومشتبه بهم في وقت متأخر الجمعة في "سينتاماروتو في أمبارا" إلى الجنوب من بلدة باتيكالوا التي شهدت أحد الانفجارات التي وقعت يوم الأحد في ثلاث كنائس وأربعة فنادق فاخرة.

قال متحدث باسم الشرطة إن "ثلاثة انتحاريين" مشتبه بهم كانوا من بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار، بينما قال المتحدث باسم الجيش سميث أتاباتو في بيان إن القوات عندما كانت تتجه صوب المخبأ، وقعت ثلاثة انفجارات وبدأ إطلاق النار.

متحدث الجيش أضاف في بيانه "ردت القوات وداهمت المخبأ حيث كان يتم تخزين كمية كبيرة من المتفجرات، وقال إن المسلحين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة التوحيد الوطنية التي تشير أصابع الاتهام إليها في هجمات يوم الأحد.

الحكومة، ذكرت أن تسعة انتحاريين محليين نفذوا هجمات "عيد القيامة" يوم الأحد، وتم التعرف على ثمانية منهم وكانت بينهم امرأة، وأوضحت الشرطة أمس الجمعة أنها تحاول تعقب 140 شخصا تعتقد أنهم على صلة بتنظيم الدولة الذي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات. تنظيم الدولة تبنى الهجوم ولم يقدم الدليل: قوات من الأمن السريلانكي تنتشر قرب موقع دهمته شرقي البلاد- رويترز لم يقدم تنظيم الدولة الإسلامية أي دليل على إعلانه المسؤولية عن الهجمات، وإذا صدق زعمه فستكون هذه أسوأ تفجيرات ينفذها خارج سوريا والعراق.

التنظيم، نشر تسجيلا مصورا يوم الثلاثاء يظهر فيه ثمانية رجال سبعة منهم ملثمون ويقفون تحت راية الدولة ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

يوم الأحد الماضي، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـعيد الفصح في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

وفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 253 شخصا، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين.

السلطات، كشفت الإثنين، أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.