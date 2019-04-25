سريلانكا تدعو المساجد لعدم إقامة الجمعة..وخطأ في تعداد القتلى

تقديرات رسمية تشير إلى أن عدد مسلمي سريلانكا يبلغ 10% رويترز - أرشيفية

دعت الحكومة السريلانكية، الخميس، كافة مساجد البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة، لـ"أسباب أمنية".

التفاصيل: طلبت السلطات السريلانكية من جميع الكنائس الكاثوليكية بالبلاد، والتي استهدفت اثنتان منها في الاعتداءات، إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.

نقلت قناة "سي إن إيه" المسيحية عن مسؤول كنسي قوله: "بناء على توصية قوات الأمن، سنغلق جميع الكنائس.. لن تُقام قداسات للمؤمنين إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية، بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح".

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، قوله إن "مشتبها بهم في الاعتداءات الأخيرة ما يزالون هاربين، وربما يكون بحوزتهم متفجرات".

الوكالة أضافت أن السفارة الأمريكية في سريلانكا حذّرت من إمكانية استهداف أماكن العبادة بهجمات إرهابية نهاية الأسبوع المقبل، دون تفاصيل. استقالة وزير الدفاع في وقت سابق الخميس، قدم وزير الدفاع السريلانكي روان ويجواردين، استقالته على خلفية انتقادات طالته عقب التفجيرات التي ضربت البلاد، الأحد.

ووفق إعلام محلي، لم يستطع ويجواردين، منع سلسلة الهجمات في البلاد، رغم تحذيرات تلقتها السلطات بهذا الصدد.

تسبب عدم الحيلولة دون منع الهجمات بإثارة موجة غضب شعبية، طالب على أثرها عضو في البرلمان السريلانكي رئيس الدولة بالقبض على وزير الدفاع.

الأربعاء، دعا الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة بالبلاد، بتقديم استقالتيهما، وسط اتهامات لهما بعدم اتخاذ إجراءات، في ظل معلومات سرية مسبقة بشأن هجمات انتحارية محتملة. دفن ضحايا الهجمات أخطاء في التعداد خفّضت سلطات سريلانكا بشكل كبير الخميس حصيلة ضحايا اعتداءات الفصح الأحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359، موضحة أن عددا من الجثث كان قد تمّ احتسابه أكثر من مرة.

من شأن تخفيض الحصيلة أن يفاقم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة لعدم تحركها بعد تلقيها معلومات استخبارية بشأن الاعتداءات التي استقال إثرها مسؤول في وزارة الدفاع.

في توضيحها للأسباب التي أدت إلى خفض الحصيلة قالت وزارة الصحة إن "عددا من الضحايا تعرّض لتشويه كبير... وإنه تم تعداد بعض الجثث أكثر من مرة".

الوزارة أكدت التوصل للحصيلة الأخيرة بعد إنجاز أعمال التشريح والتأكد من عينات الحمض النووي الريبي.

لم توضح الوزارة عدد الضحايا المحليين والأجانب. وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق أن حصيلة الضحايا الأجانب بلغت 40 قتيلا. تعليق قرار الإعفاء من تأشيرة الدخول منعت السلطات استخدام الطائرات المسيّرة وأرجأت الحكومة لستة أشهر العمل بقرار، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو/ أيار، ويسمح لرعايا 39 دولة بدخول البلاد من دون تأشيرة بينها دول في الاتحاد الأوربي وأستراليا والولايات المتحدة.

كانت نيودلهي قد حذرت سريلانكا مرارا من خطر حصول اعتداءات وذلك بناء على معلومات أدلى بها موقوفون في الهند يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة، بحسب ما أبلغ مصدر قريب من التحقيق الهندي وكالة "فرانس برس".

لا يزال المحققون يعملون على جمع معلومات بشان الاعتداءات والمتورّطين بها، وقد كشف مسؤولون أن أحد المهاجمين قد درس في بريطانيا وأكمل تعليمه العالي في أستراليا قبل أن يعود إلى سريلانكا.

نسبت السلطات حمام الدم إلى "جماعة التوحيد الوطنية" المحلية، علما بأن تنظيم الدولة قد تبنى هذه الاعتداءات ونشر شريط فيديو أعلن فيه ثمانية رجال مبايعتهم له. خلفيات: الأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".

كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.