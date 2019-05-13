سريلانكا تحجب منصات تواصل بعد اعتداءات على مساجد ومتاجر (فيديو)

حجبت حكومة سريلانكا مؤقتا اليوم الاثنين بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما فيها فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنف ضد مسلمين في أعقاب تفجيرات عيد القيامة.

التفاصيل: ذكرت مصادر أن عشرات الأشخاص ألقوا الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين وضربوا رجلا في بلدة "تشيلو" على الساحل الغربي لسريلانكا يوم الأحد في خلاف بدأ على فيسبوك.

وذكرت تقارير بوسائل إعلام سريلانكية أن حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق قريبة خلال الليل.

اندلع العنف في تشيلو، ذات الأغلبية الكاثوليكية، بعدما أساء أحد السكان فهم منشور على فيسبوك اعتبره تهديدا للمسيحيين.

قالت السلطات إنها ألقت القبض على الشخص الذي كتب المنشور على فيسبوك وذكرت أن اسمه عبد الحميد محمد هسمار (38 عاما) وقال سكان في تشيلو التي تقطنها أغلبية مسيحية إن منشور هسمار على فيسبوك فُسر على أنه تهديد.

مصدر في الشرطة، أوضح أن السلطات ألقت القبض على مجموعة من الناس في منطقتي كوليابيتيا ودومالاسوريا القريبتين يوم الأحد وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين للاشتباه في مهاجمتهم متاجر مملوكة لمسلمين.

وقال سوميث أتاباتو المتحدث باسم الجيش إن الناس في المنطقة طالبوا بعد ذلك بإطلاق سراح المقبوض عليهم، موضحا أن الشرطة، فرضت حظرا للتجول ليلا من أجل السيطرة على الوضع". توتر بعد الهجمات الانتحارية: اندلاع أعمال العنف، جاء بعد ثلاثة أسابيع من تفجير مهاجمين انتحاريين أنفسهم في أربعة فنادق وثلاث كنائس مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

ومنذ ذلك الحين تقول جماعات مسلمة إنها تلقت عشرات الشكاوى من مختلف أرجاء البلاد من تعرض أشخاص لمضايقات.

لجأت سريلانكا إلى الحجب المؤقت لوسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لكبح ترويج المعلومات المضللة والشائعات.

قال نالاكا كالويوا المدير العام لإدارة الإعلام الحكومية الإثنين إنه "جرى حجب وسائل التواصل الاجتماعي مجددا كإجراء مؤقت لحفظ السلم في البلاد".

واندلع اشتباك عنيف قبل نحو أسبوع بين مسلمين ومسيحيين بعد خلاف مروري في مدينة نيجومبو التي قتل فيها أكثر من مئة شخص في هجمات عيد القيامة، وحجبت الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي أيضا بعد ذلك الاشتباك. قوة أمنية أمام منزل بعد اعتداءات على مرافق للمسلمين في كاندي- وسط سريلانكا