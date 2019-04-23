الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:57
سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 310 قتلى
ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجروحهم ليل الإثنين الثلاثاء، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.
التفاصيل
- المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا: السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".
- كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا. ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.
حداد وطني
- بدأت سريلانكا يوم حداد وطني الثلاثاء مع التوقف صمتا لثلاث دقائق تكريما لأرواح ضحايا الاعتداءات التي استهدفت كنائس كانت تحيي قداس عيد الفصح وفنادق فخمة في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.
- تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.
- في كنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو التي شهدت أول اعتداء انتحاري صباح الأحد، تجمع عشرات الأشخاص وصلوا بصمت حاملين شموعا وبكى عدد منهم. ولدى انتهاء دقائق الصمت الثلاث بدأوا بالصلاة بصوت مرتفع.
خلفيات
- صباح الأحد الذي وافق عيد الفصح لدى المسيحيين الكاثوليك في سريلانكا هزت سلسلة تفجيرات عددا من الكنائس والفنادق ومواقع أخرى ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى.
- وقع التفجير الأكثر دموية في كنيسة القديس سيباستيان في نيغومبو.
- ضربت انفجارات ثلاثة فنادق في العاصمة كولومبو، هي فنادق شانغريلا، وسينامون غراند، وكنغزبري.
- وقعت المزيد من الانفجارات بعد ظهر الأحد، جميعها كان في العاصمة كولومبو.
- بين القتلى أمريكيون وبريطانيون ودنمركيون وصينيون وهولنديون وبرتغاليون ويابانيون وأتراك، وفقاً لمسؤولين وتقارير إخبارية.
- ألقت الحكومة بالمسؤولية عن الهجمات على منظمة تطلق على نفسها جماعة التوحيد" وهي منظمة متشددة غير معروفة.
- وجه مسؤولون في وقت سابق أصابع الاتهام لجهة إسلامية محلية تدعى جماعة "التوحيد الوطنية" بيد أن مراسل الجزيرة سامر علاوي قال إن السلطات نفت اتهامها رسميا لتلك الجماعة بالمسؤولية.
- قالت الحكومة إن منفذي التفجيرات كانوا انتحاريين.
- عطلت سريلانكا بشكل مؤقت خدمات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها، للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.
- طبقت الحكومة، الإثنين، حظرا للتجوال على مستوى البلاد من المغرب وحتى الفجر لليوم الثاني على التوالي.
- لا يعرف على وجه التحديد لماذا استهدف الكاثوليك بشكل خاص في هذه التفجيرات.
- قال متحدث باسم الشرطة إنهم عثروا على 87 جهازا لتفجير القنابل في "باستيان ماهاواتا برايفت" وهي محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو.
- تحقق إدارة المحللين الحكوميين التابعة لوزارة الدفاع فيما إذا كان "انتحاريان" قاما بتنفيذ إحدى الهجمات التي استهدفت فندقا، مما يعني أن سبعة "انتحاريين" نفذوا الهجمات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات