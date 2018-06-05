ألمانيا
الثلاثاء 5 يونيو 2018 21:15

سرقة ملابس زعيم حزب ألماني أثناء السباحة

ألكسندر غاولاند رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني
ألكسندر غاولاند رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني
رويترز
تعرض زعيم حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني المعارض لسرقة ملابسه خلال السباحة في بحيرة بمدينة بوتسدام جنوب غرب العاصمة برلين.

وقال ألكسندر غاولاند "شخص أو شخصان مجهولان استوليا على أغراضي عندما كنت في الماء".

وأضاف غاولاند، 77 عاما، "استدعى أشخاص آخرون الشرطة التي كانت موجودة بالفعل عندما وصلت إلى الشاطئ".

وقال غاولاند الذي يشغل أيضا منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان "شهود عيان حكوا لي أنه يشتبه أن اللصوص صاحوا قائلين 'ليس هناك مكان للنازيين هنا'"، موضحا "لذا فربما يكون للأمر برمته خلفية سياسية".

لكن متحدثا باسم الشرطة في بوتسدام لم يؤكد الهتاف الذي قال الزعيم اليميني أن شهودا سمعوه خلال واقعة سرقة الملابس.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركيشه ألجيماينه" الألمانية التي كانت أول من نشر أنباء واقعة السرقة، فإنه يتردد أن جهاز أمن الدولة يحقق في واقعة السرقة.

وكانت تكلفة السرقة باهظة الثمن بالنسبة لغاولاند، حيث قال: "كان مفتاح المنزل في السروال، لذا تعين علي تغيير قفل المنزل برمته".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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ألمانيا
بوتسدام
حزب البديل
سباحة
سرقة ملابس
ألكسندر غاولاند

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