الثلاثاء 31 مارس 2020 00:13
سرقة لوحة لفان غوخ من متحف مغلق بسبب كورونا
قال مدير متحف "سينغر لارين" في هولندا يوم الإثنين إن لصوصا سرقوا لوحة للرسام فنسنت فان غوخ بعد اقتحام المتحف المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال إيفرت فان أوس مدير المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق أمستردام "حدثت عملية اقتحام للمتحف اقتحم المتحف الليلة الماضية وسرقت لوحة لفان غوخ".
وأوضح أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع" ورسمها فان غوخ عام 1884 عندما كان يقيم في منزل والده.
وتقدر القيمة المالية للوحة بين مليون وستة ملايين يورو حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضحت الشرطة وتقارير إخبارية هولندية أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالي الساعة 3:15 صباحا (01:15 بتوقيت غرينتش) عن طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات