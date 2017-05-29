إسرائيل
الاثنين 29 مايو 2017 12:18

سرقة أسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي
غيتي
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جرت سرقة نحو 30 قطعة سلاح من مستودع التخزين في قاعدة للجيش.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم اكتشاف السرقة في الساعات الأولى من صباح الأحد، مما يدل على أن هذه الأسلحة تم سرقتها  أثناء الليل.

وتمشط قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية المنطقة المحيطة بالقاعدة، بحثا عن الأسلحة المفقودة والشخص أو الأشخاص المسؤولين عن السرقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه  لم يكن هناك دليل على وجود عملية اقتحام بالقوة للمستودع، وهو ما قد يعني أن الطرف المسؤول عن السرقة ساعده طرف داخل القاعدة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
الجيش الإسرائيلي
سرقة
أسلحة إسرائيلية

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