"سراب".. القسام تكشف تفاصيل عملية أمنية معقدة ضللت الاحتلال (فيديو)

كشفت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل إحدى العمليات الأمنية الأكثر تعقيدا في صراع الأدمغة بين المقاومة وأجهزة مخابرات الاحتلال.

جاء ذلك في فيلم بعنوان "سراب" بُث عبر فضائية "الميادين"، مساء أمس الثلاثاء، وتضمن تسجيلات ومشاهد حول إدارة طاقم أمني بكتائب القسام لمصدر مزدوج (عميل مزدوج). وفور بث الفيلم انتشر وسم (#سراب) على منصات التواصل احتفاءً بعملية القسام.

ويصنف الفيلم ضمن الإصدارات الأمنية، وهو سابقة في إعلام المقاومة بأن يتم الإعلان عن تبني عملية أمنية، بينما جرت العادة الإعلان عن عملية عسكرية. وكشف الفيلم عن كم هائل من التسجيلات السرية تتعلق بالعمليات الأمنية المعقدة التي تدور بين المقاومة والاحتلال.

ويظهر الفيلم كيف نجح الطاقم الأمني للمقاومة في إدارة المصدر لفترة زمنية طويلة والتمكن من تضليل ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) والمخابرات العسكرية بالجيش (أمان) وكشف نيات ومخططات الاحتلال وإحباطها.

وكشف أحد قادة مخابرات المقاومة الفلسطينية أنها ضللت أجهزة أمن الاحتلال على مدار عامين كاملين، بين عامي 2016 و2018.

ويتضمن "فيلم سراب" تسجيلات بين مصدر مزدوج (عميل) وضباط إسرائيلي من جهازي (الشاباك) و(أمان) وكيفية تضليلهم وإحباط مخططهم الهادف إلى تدمير القدرات الصاروخية للمقاومة في غزة.

وبحسب ما كشفته المقاومة في الفيلم فإن الاحتلال كان يحاول تفجير مرابض صواريخ القسام، تلك الصواريخ المصنعة والمطورة محليًا في قطاع غزة رغم الحصار والتي وصلت إلى مدينة حيفا شمال الداخل المحتل والتي تبعد عن القطاع نحو 140 كيلومترًا.

ويكشف الفيلم كيف تمكنت المقاومة من اعتقال عملاء ومتعاونين مع الاحتلال من خلال كشف نقاط ميتة، إضافة إلى كشفها أساليب عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي وكيف أن مسؤول جهاز (الشاباك) في قطاع غزة الملقب بـ"أبو صقر" وفريقه ابتلعوا تضليل المصدر.

ويتوقع أن تشكل التسجيلات والمعلومات التي تضمها ما كشفه القسام إحراجًا لضباط الاحتلال أمام العملاء والمتعاونين حيث يتباهى الضباط أمامهم دائما بسرية الاتصال وايهامهم بالأمان.

وحسب ما كشف عنه ضباط التشغيل الإسرائيليون للمصدر الفلسطيني فإن "المؤسسة الأمنية عن بكرة أبيها تحتفي بما يحققه من إنجازات مهمة" قبل أن تكتشف أن كل تلك الإنجازات ليست سوى "سراب".