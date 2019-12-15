سخرية واسعة من "إنجليزية" السيسي بمنتدى الشباب (فيديو)
وكان السيسي قد طلب مصافحة الطفل زين يوسف (12 عامًا) الذي حارب السرطان 4 مرات، بعد انتهائه من كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال المنتدى، وقال السيسي "Hello Zain, I want to Check hand you".
وسخر مغردون على منصات التواصل من إنجليزية السيسي وأخطائه المتكررة في النطق والتحدث وحتى انتقاء الكلمات، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى.
وجاءت معظم التدوينات تنصح الرئيس بعدم التحدث بالإنجليزية مرة أخرى، والاكتفاء بالعربية أو العامية وترك أمر الترجمة للمترجم، بينما أشار آخرون إلى قصور اللغة العربية أيضًا لدى الرئيس.
ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.
في منتدى شباب العالم الذي تكلف الملايين في مصر الذي هو بلد فقير جدا ( كما وصفه السيسي ) وأمام عشرات الكاميرات قال السيسي للطفل زين— علاء الأسواني (@AlaaAswany) December 14, 2019
" I WANT TO SHAKE HAND YOU "
وهذا خطأ مؤسف في الانجليزية لأن الجملة الصحيحة
" I WANT TO SHAKE YOUR HAND "
اذا كنت تجهل الانجليزية فلا تتكلم بها
قلك "I WANT TO SHAKE HAND YOU"— Moyawer (@moyawer) December 15, 2019
هو كده في العربي كمان على فكرة. مافيش جديد.— Amr Waked (@amrwaked) December 14, 2019
#السيسي عايز يقول للطفل زين— دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) December 14, 2019
l WANT TO SHAKE YOUR HAND
راح رازع الجمله دي
I WANT TO SHAKE HAND YOU
بكره هيطلعوا في الأعلام المصري الشقيق هيقولوا لنا أن الجمله اللي قالها السيسي هي اللي صح بشهادة الإنجليز نفسهم زي بالظبط الصواريخ البلاستيكية 😊
وقال الفارس الكبير في مشهد أصابني بالجلطة.. (i want to shake hand you)— رُخّ (@Disha67373577) December 14, 2019
I want to shake hand you !🤗😂— Ra Mses (@Ramses_II__) December 14, 2019
الله عليك يا سيسي لما تلعلع معاك 🤣🌺
#السيسي هوا السبب ان جالك سرطان اصلاً— amr abu asmeal (@AbuAsmeal) December 14, 2019
الخضار المسقي مية مجاري
و #التخلف_الطبي و #الجهل و #الفساد
#تعلم_الإنجليزية مع رئيس #مصر #السيسي !!! I want to check hand you ... معقووووول ... حدا ينصح السيسي يأخذ دورة لغة 😂🤣#منتدي_شباب_العالم pic.twitter.com/kPju9MTjXe— هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 14, 2019
#السيسى حينما يتفلسف ويتحدث الإنجليزية ..جعله الله أضحوكة بين العالمين كلما فتح فمه وتحدث يعمل كارثة ؟! pic.twitter.com/URM9RWmeJv— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 14, 2019