مصر
الأحد 15 ديسمبر 2019 11:02

سخرية واسعة من "إنجليزية" السيسي بمنتدى الشباب (فيديو)

أثار حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باللغة الإنجليزية، ردا على طفل مريض بالسرطان خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، موجة واسعة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قد طلب مصافحة الطفل زين يوسف (12 عامًا) الذي حارب السرطان 4 مرات، بعد انتهائه من كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال المنتدى، وقال السيسي "Hello Zain, I want to Check hand you".

وسخر مغردون على منصات التواصل من إنجليزية السيسي وأخطائه المتكررة في النطق والتحدث وحتى انتقاء الكلمات، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى.

وجاءت معظم التدوينات تنصح الرئيس بعدم التحدث بالإنجليزية مرة أخرى، والاكتفاء بالعربية أو العامية وترك أمر الترجمة للمترجم، بينما أشار آخرون إلى قصور اللغة العربية أيضًا لدى الرئيس.

ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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