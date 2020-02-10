سخرية في الجزائر بعد اعتقال "ديك" بسبب شكوى دبلوماسية
وقال الرجل في المقطع إن رجال الأمن دخلوا إلى بيته وطاردوا الديك حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، مضيفا أنه سأل عليه بعد اعتقاله إلا ان مخافر الشرطة لم تقدم عنه أي معلومات.
وأثارت الواقعة سخرية واسعة على مواقع التواصل ودعا مستخدمو تلك المواقع إلى إطلاق سراح الديك.
اعتقال ديك في الجزائر عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر اتهمته بإزعاجها ! ونشطاء جزائريون يطلقون وسم— الرواد (@AlRawad_sy) February 9, 2020
" #أطلقوا_الديك "
" #الحرية_للسردوك (الديك) pic.twitter.com/Y1ax2D1Iqb
#أطلقوا_الديك— الزبدة (@MasterSiimple) February 10, 2020
افرجوا عن ديك وراه دجاجه وسبعه فروخ يرعاهم 😂😂😂😂😂
اعتقال ديك في #الجزائر بعد شكوى دبلوماسية إيطالية اتهمته بإزعاجها !— فاخر #FSG (@AlturkiFakher) February 9, 2020
يذكر ان الديك (سردوك) ترك خلفه "دجاجة و7 صيصان"
وقد أطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل "#الحرية_للسردوك" و #أطلقوا_الديك" pic.twitter.com/wgFV75vI04