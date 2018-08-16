سخرية على تويتر بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام المصري 36-1
ودفعت الهزيمة المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى التغريد غاضبا بالتهديد بمحاسبة المتسبب فيها.
- نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة.
- ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.
- أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!
نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة...— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 16, 2018
ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..
أخاف أنكم ناسين الحارس بس !!
تغريدة تركي آل الشيخ أعقبتها تعليقات ساخرة وأخرى تعزو الأسباب إلى الغياب التام للمتابعة والاهتمام من قبل السلطات المعنية.
وش ذي النتيجه الفضيحة 💔🤦🏻♂️ pic.twitter.com/ypov82ddUc— Sir.Ahmed ❼ (@QN3) August 16, 2018
الحمدلله أنهم ماغرقو بس😂😂— جنـكـيز.. (@ErwtLol) August 16, 2018
احمد ربك انهم ماغرقوا هههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/laTfE1q1WO— سعيد الشهراني (@tbld1919) August 16, 2018
يعني سودوا وجهك من جديد 😂😂😂😂— أسعد الشرعي (@AAlshareey) August 16, 2018
نتيجة عدم اهتمام الأندية بهذه اللعبة بعد ان كنّا نحقق فيها بطولات على المستوى الدولي بحجة الدعم المالي بالاضافة لسوء اختيار العناصر المشاركة وعدم اختيار الأفضل والاهمال الشديد التي تعانيه في درجة الشباب والفرق الاولى في السنوات الاخيرة— فهر طيب (@fehr747) August 16, 2018
يادي الفضيحة أم جلاجل .. يادي الجرسه ام حناجل 😝😝😝 معلش .. معلش.. كينا كومب بسرعه لتركي 😂 pic.twitter.com/E0HC4rq9Jd— mohammed askar (@ussaskar2) August 16, 2018
حد يطمنا ع اللاعيبه طيب ليكونوا اتبلوا 😂😂😂 pic.twitter.com/6dLnPRoLKH— ♦ K Δ J Ö Ō ♦🇾🇪 (@kajoo_xd) August 16, 2018
والله يامعالي المستشار لولا ذا التغريده ما حد درئ عنهم أسترهم ربنا يسترها معاك 🤣🤣🤣— ســــــــ💚ـــــعودي ksa (@saad27257) August 16, 2018
1:36— amr abtan (@amr_abtan) August 16, 2018
ودى النتيجه ولا توقيت المباراه ؟!😂😅