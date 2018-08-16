السعودية
الخميس 16 أغسطس 2018 22:16

سخرية على تويتر بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام المصري 36-1

أثارت هزيمة المنتخب السعودي للشباب في كرة الماء أمام نظيره المصري بستة وثلاثين هدفا مقابل هدف وحيد، موجة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت الهزيمة المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إلى التغريد غاضبا بالتهديد بمحاسبة المتسبب فيها. 

وغرد قائلا:
  • نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة.
  • ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.
  • أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!

تغريدة تركي آل الشيخ أعقبتها تعليقات ساخرة وأخرى تعزو الأسباب إلى الغياب التام للمتابعة والاهتمام من قبل السلطات المعنية.

وهذه طائفة من التعليقات الساخرة
المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
مصر
تركي آل الشيخ
كرة الماء

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