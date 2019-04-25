سخرية بعد تكليف 4 وزراء إماراتيين بإدارة وزارة "اللامستحيل"
وزارة اللامستحيل.
- ابن راشد قال في تغريد ة على تويتر، الخميس: "كلفنا اليوم أربع وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة".
- ابن راشد أضاف أنه تم تكليف الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة، وعهود الرومي وزير الدولة للسعادة بإدارة الوزارة.
- نائب رئيس الإمارات تابع: "سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا، أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية".
- كان نائب رئيس الإمارات قد أعلن قبل أيام، إطلاق وزارة اللامستحيل لتكون "وزارة غير تقليدية، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".
كلفنا اليوم ٤ وزراء في حكومة الامارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا .. أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية pic.twitter.com/avnoR2o8al— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2019
- ستبدأ وزارة اللامستحيل عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ستين يوما إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب لدى كل طفل بالدولة، بحسب تغريدة للشيخ محمد بن راشد.
- تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى محمد بن راشد قبل أيام انزعاجه من بطء الخدمة في مراكز البريد مع تكدس المراجعين ووقوفهم في طوابير طويلة لاستكمال الخدمات المقدمة لهم.
- مجلس الوزراء بالإمارات يضم وزراء للسعادة، والذكاء الاصطناعي، والتسامح.
أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات ... وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل pic.twitter.com/VOhpPoup2u— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019
تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة وأخرى إيجابية بعد تدشين الإمارات الوزارة.
ماشالله اخواننا بالإمارات بدعوا، بعد وزارة السعادة ، وزارة اللا مستحيل،— 🇰🇼 𝕹𝖆𝖘𝖘𝖊𝖗 𝕵𝖚𝖍𝖆𝖎𝖑 🇰🇼 (@nwe9er) April 24, 2019
اتوقع بالمستقبل يسوون نفس وزارة هاري بوتر ministry of magic 😂😂
الله يوفقهم ودايما بتقدم يا رب❤️#الامارات #الكويت pic.twitter.com/7GCAMlULE2
وزارة السعادة، التسامح، الذكاء، و #وزارة_اللا_مستحيل— الفهـَـد (@EL_FA8AD) April 23, 2019
هذه المسمّيات لا يفترض أن تكون مرفوعة على مبان حكومية ، بل يفترض أن تظهر كنتيجة للأداء الحكومي والإنجاز المتفوق في دول #الخليج
ليت هذا التسارع في التطوير المؤسسي والاقتصادي يشمل .. وضع الإنسان.
دوله الإمارات العربيه الشقيقة عملت وزاره اللا مستحيل شئ جميل بس هما بيعملو ايه في الدول العربيه دايما ضد اراده الشعوب والثوارات ومع الحكام الفسده امثالهم والتقرب للكيان الصهيوني ومعادات كل شئ يتعلق بدينا الحنيف الإسلام— السيد عبدالحي (@o2NNMfSNxJdqKxa) April 24, 2019
عندما تكون فارغ وتحب البريستيج وعندك فائض في الميزانية .. ستقوم بالتالي:— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) April 23, 2019
بعد 3 اعوام من تاسيس "وزارة السعادة" #الإمارات تستحدث "وزارة اللا مستحيل" !
أعتقد أن ما يحتاجوه اليوم هو "وزارة إيقاف المؤامرات" فهي أفضل بكثير من هذا الكلام الفارغ pic.twitter.com/yDgx3BWlPk
#وزارة_اللامستحيل ... عهد جديد من العمل الحكومي المتسارع المخلص لخدمة الانسان ... شكراً بوراشد على هذا الفكر وعلى هذة الرؤية التي سبقت أي عصر... #ministry_of_possibilities pic.twitter.com/g8nKTV9uDC— Hessa Buhumaid (@HessaBuhumaid) April 23, 2019
#وزارة_اللا_مستحيل— دمي وقلبي اﻻمارات (@Alsaedisultan) April 23, 2019
هل سمعتم بمثل هذه الوزارة في العالم ؟؟
انه المبدع .. القائد .. الفذ .. الملهم ..قائد المركز الأول ..عاشق الابداع والتحدى ..المعلم .. الشيخ محمد بن راشد .. هنيئا لنا به .. عقل العرب المبدع.. pic.twitter.com/JPqtGu4mzR
لا توجد كلمة مستحيل إلّا في قاموس الضعفاء— Bint Hamad 🇦🇪💜 (@ms_altenaiji) April 23, 2019
ضع هدفك أمامك وتوكل على الله و اسعى له مهما كان صعبا . حكومة لا ترضى لشعبها الا الرقم واحد ولا تؤمن بالمستحيل#وزارة_اللا_مستحيل pic.twitter.com/8Z8CpxHWFg