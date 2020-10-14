الهند
الخميس 15 أكتوبر 2020 00:12

سحب إعلان تجاري "يروج" للزواج بين المسلمين والهندوس.. ما القصة؟

جدل في الهند بسبب إعلان تجاري "يروج" للزواج بين المسلمين والهندوس
مواقع التواصل
سحبت علامة مجوهرات هندية كبرى إعلانا تظهر فيه عائلة مسلمة تحتفل مع زوجة ابنها الهندوسية بقرب ولادة طفلها.

قرار الشركة جاء بعدما اتهمها محافظون من الهندوس على شبكات التواصل الاجتماعي بالترويج لـ"جهاد الحب".

و"جهاد الحب" عبارة ابتكرها مؤخرا المتطرفون الهندوس الذين يتهمون الرجال المسلمين بإغواء نساء هندوسيات لحملهنّ على اعتناق الإسلام، وهي مسألة حساسة في بلد ذي نظام علماني، يشكل الهندوس غالبية سكانه.

وتصور هذه المسألة برأي منتقدي سحب الإعلان، جوّ التشدد الرافض للأقليات الدينية المنتشر في الهند منذ وصول رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي إلى السلطة قبل ست سنوات.

وأوضحت علامة "تانيشك" التي نشرت الإعلان أنها سحبته حفاظا على سلامة موظفيها.

وشركة تانيشك تابعة لمجموعة تاتا الهندية التي تأسست قبل أكثر من 150 عاما، ومالكوها من الأقلية الزرادشتية الفارسية.

وأوضحت الشركة أن الإعلان كان يروج لمجموعة مجوهرات تحمل تسمية "إيكاتفام" أو "الوحدة"، والقصد منه كان "الاحتفاء بتلاقي أشخاص من أوساط مختلفة".

كما يُعد هذا الإعلان امتداداً لبعض الإعلانات التي قدمتها شركات مختلفة في الهند في محاولة لنبذ التوتر المتصاعد بين المسلمين والهندوس بشكل دوري.

إعلانات سابقة تستهدف علاقة المسلمين بالهنودس لشركات مختلفة
إعلانات سابقة تستهدف علاقة المسلمين بالهنودس لشركات مختلفة

وتابعت الشركة في بيان، مساء أمس الثلاثاء، "نشعر بحزن كبير حيال البلبلة غير المقصودة التي أثيرت، ونسحب (الإعلان) وفي ذهننا المشاعر التي جُرحت وسلامة موظفينا وشركائنا والعاملين في المتاجر".

وأفادت شبكة "إن دي تي في"، الأربعاء، أن أحد متاجر تانيشك تعرض لهجوم في ولاية غوجارات الغربية التي ينحدر منها مودي، وأن مديره اضطر إلى كتابة رسالة اعتذار؛ لكن رئيس بلدية البلدة المعنية نفى هذه المعلومات لاحقا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشرطة كثفت دورياتها في جوار المتجر.

وأدت حملات الكراهية ضد "تانيشق" إلى الترويج لمقاطعتها مما أدى لخسارتها في سعر أسهمها في البورصة بقيمة 2.5 %.

ونفت الشرطة تعرض أي من متاجر الشركة لاعتداءات إلا إنها أقرت بوجود تهديدات عن طريق الهاتف.

وبالرغم من سحب الإعلان، انتشر وسم "قاطعوا تانيشك"، الأربعاء، على تويتر.

وشارك نشطاء على وسوم #TanishqEkatvam و #tanishq و #TanishqBoycott على مدار الأيام الماضية مما أدى إلى اصدار الشركة لتوضيح يوم أمس الثلاثاء على صفحتها الرسمية ورسالة أنها كانت تستهدف وحدة المجتمع وتعمل على تنميتها وتأسف لما حدث والذي أثر على موظفيها وشركائها بطريقة سلبية.

وعلق أحد مستخدمي الموقع أن الإعلان كان يهدف إلى عرض "مجموعة جهاد الحب" من مجوهرات تانيشك، فيما كتب آخر "غالبية زبائنكم من الهندوس وتجرحون مشاعرهم. عار عليكم".

والعائلات المختلطة دينيا نادرة في الهند التي لا تزال متمسكة بالتقاليد، وخصوصا في المناطق الريفية حيث تقوم العائلات في معظم الأحيان بترتيب الزيجات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
خدمة سند

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