سجون جديدة بلا قضبان في بريطانيا

تعتزم بريطانيا بناء سجون جديدة بلا قضبان على النوافذ، لتحل محل السجون التقليدية في انجلترا وويلز.

ما القصة؟ وزارة العدل البريطانية وفقا لشبكة بي بي سي أعلنت عن خطة لتشييد سجون جديدة

السجون الجديدة ستكون مزودة بألواح زجاج مقوى وفتحات تهوية.

الوزراء المعنيون قالوا إن النوافذ سيكون من الصعب كسرها وأفضل من أجل منع السجناء من الوصول للممنوعات.

القائمون على الحملة قالوا إن القضبان هي تكنولوجيا قديمة أما النوافذ ستوفر بيئة طبيعية يتحمل فيها السجناء المسؤولية عن حياتهم. انتقادات: لوري سميت، سجين سابق أصبح مؤلفا انتقد الخطة الجديدة قائلا إنها لا فائدة منها، وإن السجناء بحاجة إلى تعليم وتدريب أفضل. تصريحات حكومية: متحدث باسم مصلحة السجون: نوافذ آمنة ومحكمة بالزجاج المقوى مع فتحات ضيقة ستستخدم في كل السجون المستقبلية.

متحدث باسم مصلحة السجون: من الصعب كسر هذه النوافذ، مما يجعلها أكثر فعالية في منع السجناء من الوصول إلى المواد الممنوعة.

بيتر داوسون مدير صندوق إصلاح السجون قال إن البيئة الطبيعة التي يتحمل فيها الناس أكبر قدر من المسؤولية عن حياتهم ما يجعل يزيد استعدادهم للإفراج عنهم بنجاح. دراسة جديدة تأتي خطوة سجون بلا قضبان في ظل دراسة يجريها باحثون على أثر سجن أكثر إنسانية واسترخاء على حياة السجناء في سجن "اتش إم بييرون".

في السجن يوصف السجناء بالرجال الذين يعيشون في مجتمعات وليس في عنابر، ويتم حبسهم في غرف عوضا عن الخلايا.

يوجد محاولات لملء المساحات الفارغة على حوائط السجن بصور المناظر الطبيعية من البيئة المحلية.

البروفيسور إيفون يهوكس من جامعة باث: إن التغييرات "بسيطة نسبيا" ولكن يمكن أن يكون لها "أثر مهم عندما يشعر السجناء بأنهم يعاملون باحترام وكرامة".

تم تمويل الدراسة التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه إسترليني من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية.