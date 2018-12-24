باكستان
الاثنين 24 ديسمبر 2018 14:03

سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 7 سنوات.. ما الأسباب؟

نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني المعزول
رويترز
قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.
التفاصيل حسب قناة جيو الإخبارية:
  • يأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد.
  • السلطات ألقت القبض على شريف، داخل قاعة المحكمة، لتنفيذ حكم السجن.
  • شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.
  • قضت المحكمة أيضا بتغريم شريف، نحو 25 مليون دولار.
خلفيات:
  • سبق أن واجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنهما وثائق مسربة تعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
  • سبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، في مايو/ أيار الماضي، شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.
  • قالت المحكمة، إن شريف وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.
  • أفرج عنه من السجن في سبتمبر/أيلول بانتظار نظر الطعن على الحكم.
  • يُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
     
المصدر
وكالات
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باكستان
القضاء
فساد
السعودية
تهرب ضريبي

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