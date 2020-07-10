فيروس كورونا
الجمعة 10 يوليو 2020 15:47

سجلت فيديو للتوعية من كورونا.. وداع بالزغاريد لطبيبة توفيت بعد حادث مرور (فيديو)

الطبيبة الجزائرية الراحلة راضية بوطويل
الطبيبة الجزائرية الراحلة راضية بوطويل
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو لأطباء جزائريين يودعون زميلتهم الراحلة الطبيبة راضية بوطويل بالزغاريد، حزنا على وفاتها أمس الخميس بسبب حادث مروري.

وأبَّنَ الطبيبة الراحلة المدونون، حيث نشر كثيرون مقطع فيديو قامت بتصويره منذ أيام فقط قبل وفاتها، لتوعية سكان مدينتها بضرورة التزام أسس الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخسرت الجزائر منذ يومين فقط أربعة أطباء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أكد كثيرون أن رحيلهم يعد خسارة كبيرة للقطاع الطبي في الظرف الراهن خصوصا وأن البلاد تعيش زيادة كبرى في عدد الإصابات والوفيات. 

بالمقابل تشهد المستشفيات في الجزائر حاليا نقصا كبيرا في الأكسجين مما دعا السلطات الوصية إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه في تويتر قائلا "ننحني بكل خشوع أمام أرواح شهدائنا الأطباء بلحمرة محمد، وشبيلة سمير، وحوحو محمد، ومراد رفاوي، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كفاحا ضد الوباء".

في حين عزى الوزير الأول عبد العزيز جراد أسر الأطباء وقال إنهم كانوا مجندين منذ انتشار الفيروس للقضاء عليه.

وشهدت الجزائر خلال الأيام الأخيرة تصاعدا غير مسبوق لإصابات كورونا، حيث سجلت الخميس 10 وفيات، و460 إصابة، إضافة إلى تعافي 308 مريض بالفيروس.

وحسب وزارة الصحة الجزائرية، بلغ إجمالي الإصابات  17 ألفا و808، منها 988 وفاة، و12 ألفا و637 حالة تعاف.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كورونا
الجزائر
وفاة
أطباء

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