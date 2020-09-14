المسجد الأقصى
الاثنين 14 سبتمبر 2020 16:41

سجد وبكى شوقا.. شاهد رد فعل شاب لحظة وصوله المسجد الأقصى

فلسطيني يبكي بشدة لدى اقترابه من المسجد الأقصى
فلسطيني يبكي بشدة لدى اقترابه من المسجد الأقصى
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني أجهش بالبكاء وهو ذاهب إلى المسجد الأقصى، ويسجد شكرا لله تعالى لتمكنه من الوصول إلى هناك.

وبكى الشاب نظمي عامر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لدى قربه من المسجد الأقصى بعد فترة غياب طويلة عن المسجد جراء القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المسجد.

وفي سياق متصل واصلت مجموعات استيطانية متطرفة، أمس الأحد، اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن 56 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، في الفترة الصباحية حيث الاقتحامات اليومية المتواصلة من يوم الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين يرافقهم ضباط مخابرات وطلبة معاهد دينية أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، بصوت علني في باحات المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق المصليين الفلسطينيين المتوجهين للصلاة والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان على الحواجز العسكرية المنتشرة في الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركاتهم.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وسائل إعلام فلسطينية
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فلسطيني
المسجد الأقصى

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