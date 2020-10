سجد وبكى.. اعتزال نور محمدوف "نسر" الفنون القتالية الذي لم يُهزم أبدا (فيديو)

أعلن أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة يو أف سي (UFC) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه السبت على الأمريكي جاستن غيثي.

وعقب انتهاء النزال الذي أقيم ضمن بطولة (UFC 254) في أبو ظبي، صدم نور محمدوف (32 عامًا) الصحفيين باعتزاله مباشرة على الهواء وأمام الكاميرات.

Victory for Khabib and the Champion is overcome with emotion.



A beautiful moment of respect as Justin Gaethje joins him in the centre of the mat.



One step closer to Father's Plan 🙏#UFC254 pic.twitter.com/1Gd6xRNAaA — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020

وانهار البطل الداغستاني الذي لم يخسر أبدا والملقب بـ "النسر"، وسط الحلبة باكيا عقب فوزه على غيثي، وعندما نهض خلع قفازاته وقال "هذه آخر معركة لي في (يو أف سي)".

واستطاع نور محمدوف التغلب على منافسه غيثي في الجولة الثانية، ليحتفظ بلقبه بطلا للوزن الخفيف، مرسخًا مكانته باعتباره المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصارا بلا هزيمة، وهو أول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في (يو أف سي).

وأصر نور محمدوف القادم من داغستان (إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا)، أنه لن يعود للنزالات مرة أخرى من دون والده عبد المناف الذي توفي في موسكو بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويبدو أن حبيب تأثر كثيرًا برحيل والده، ووعد والدته التي تحدث إليها مدة 3 أيام قبل أن يقرر قبول مواجهة غيثي، بأن نزاله القادم سيكون الأخير له.

وقال "كنت مترددا بخصوص خوض هذا النزال، لكنه كان حلم أبي"، وتابع "أريد فقط شيئاً واحدًا من UFC وهو أن أتوج بالمقاتل رقم واحد في العالم".

وأضاف "الآن تبقت لي والدتي فقط، وأريد قضاء المزيد من الوقت معها. أتيت من بلدة صغيرة جدًا، كان حلمي أنا ووالدي أن نكون أبطالًا، ولكننا لم نكن نتخيل هذا".

.@TeamKhabib's triangle choke submission was just the third time we've seen a UFC title fight end with that technique. It joins Anderson Silva's triangle of Chael Sonnen at UFC 117 (MW title) and Tony Ferguson's triangle of Kevin Lee at UFC 216 (interim LW title). #UFC254 pic.twitter.com/jYBBAU8hvN — UFC News (@UFCNews) October 24, 2020

ومن أكثر اللقطات التي اشتهر بها نور محمدوف عام 1997 حينما كان صغيرًا لم يتجاوز العاشرة من عمره، ظهوره وهو يصارع دبا جلبه له والده، وهي من أكثر اللقطات التي شهدت رواجًا عالميًا والتي جعلت منه واحدًا من أكثر المقاتلين قوة في التاريخ.

ولد نور محمدوف في قرية جبلية اسمها سيلدي بجمهورية داغستان الروسية، وتربى على تعلم الفنون القتالية التي تلقنها أولًا على يد والده، فنشأ محاطًا بكل عوامل البطولة، ثم انضم رسميًا لاتحاد UFC في عام 2011.

وحظي نور محمدوف شهرة واسعة وتحول إلى أيقونة في البلدان العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد نزاله الشهير مع المصارع الأيرلندي ماكغريغور قبل عامين، حيث وقعت اشتباكات بعد المباراة بسبب تطاول الأخير على الإسلام ما دفع حبيب للرد، وتعرض الثنائي آنذاك لعقوبات.

وتصدر حبيب نور محمدوف قائمة البحث على غوغل في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، فور إعلان نبأ اعتزاله، في وقت تعج فيه وسائل التواصل الاجتماعي عربيًا بحملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على الإساءة للإسلام.

بعد ٢٩ نزال بحث فيها عن رجل لا يمكنه هزيمته ، لم يجده وانتصر في جميعها ، لم يهزمه شيء طوال مسيرته سوى وفاة والده ، ليعلن بدموعه اعتزاله بطلًا 👏🏻👍🏻#حبيب_نورمحمدوف pic.twitter.com/HPBCNweiL5 — فارس عوض (@farisf9) October 24, 2020

This one was for Abdulmanap Nurmagomedov 🏆 pic.twitter.com/ZZdywrlE5e — UFC (@ufc) October 24, 2020

I’m so torn on the main event, but smart money says this is like betting against Mayweather in boxing! Have to believe The Eagle will get it done again! 🦅 #UFC254 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) October 24, 2020

اعتزال المصارع الروسي الشهير المسلم حبيب نور محمدوف

بعد انتصاره 29 دون هزيمة لأنه

لا يستطيع مواصلة اللعب دون والده الذي توفى مؤخراً بفايروس كورونا 💔 pic.twitter.com/uH0rCLudrm — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) October 25, 2020

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

#حبيب_نور_محمدوف

رحم الله والدك يا حبيب .. و اطال الله في عمرك .. pic.twitter.com/URYmLsgYmZ — mohameed (@ALSHEKHBJBJ) October 24, 2020

I want to congratulate Khabib for an outstanding career. I know he made his father along with millions of fans around the world incredibly proud today. May God continue to bless him on his journey. — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

سبب اعتزال الأسطورة حبيب نورمحمدوف هو الأسرة.. بيقول إن بعد وفاة والده بفيروس كورونا، وعد أمه انه يفضل جنبها ويعتزل، وتصريحه بعد الاعتزال عظيم جدا بيقول نصاً :"كن قريباً من والديك، لأنك لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث غدا".



#UFC254 pic.twitter.com/183pZQqDRI — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) October 24, 2020

Incredible mental toughness to carry that weight and perform to that standard.



He told nobody.

Not even Javier Mendez.



I hope @TeamKhabib can find some peace and happiness away from the octagon.



The Nurmagomedov name changed MMA forever. #UFC254 @btsportufc 🦅 — Adam Catterall (@AdamCatterall) October 24, 2020

#حبيب_نور_محمدوف ينهي اعظم مسيرة بسجدة لله سبحانه. 29 نزال. 29 انتصار. عظيم يا حبيب. افضل قرار #اعتزال_حبيب pic.twitter.com/UjsFcWT2by — yahh1993 (@yahh5555) October 24, 2020

Great night of fights. Congratulations to @TeamKhabib on a great career 👏 I'm sure his father is unbelievably proud 🙏🏽 — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) October 24, 2020