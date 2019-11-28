سجال بين فنانة لبنانية ومتحدث باسم نتنياهو حول "الصهيونية"
هذا الأمر أثار حفيظة أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأ سجال بينهما حظي بمتابعة واسعة على تويتر.
وقالت ماجدة الرومي في مقطع الفيديو، إنها وجدت فكرة الكتاب قائمة حول نية الصهيونية العالمية لتوحيد حكومات العالم في حكومة واحدة تحت قيادتها وتفتيت العالم العربي بأجمعه.
وعلقت كارول سماحة على المقطع "كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد والخطر الأكبر اللي جايي".
🔴 كلام كتير صحيح !!!— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019
و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!
وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET
ورد أوفير جندلمان على المقطع قائلًا "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالًا للتسامح ولرفض العنصرية".
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
لترد سماحة على جندلمان بقولها "الناطق بالرسمي باسم نتنياهو يعطينا دروسًا في الإنسانية والأخلاق"، وتساءلت عن عنصرية الاحتلال والتفرقة بين اليهود والجرائم بحق العرب والفلسطينيين والاحتلال للقدس والجولان ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.
🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019
ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE
وأعاد أوفير جندلمان الرد على سماحة "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيونية المزورة التي كانت أساس لمجازر ذبحت 6 ملايين يهودي".
لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019
لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله. https://t.co/wROVFFPQQS
وردت سماحة "قتل 6 ملايبن يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".
🔴 قتل ٦ مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!! https://t.co/dOs2HvfJaf— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019
ورد جندلمان "هذه أرضنا منذ آلاف السنين.. كيف يمكن لصاحب الأرض أن يحتل أرضه؟".
هذه هي أرضنا منذ آلاف السنين كما كتب في التوراة والإنجيل والقرآن. كيف يمكن لصاحب الأرض ان يحتل أرضه؟— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019
نحافظ على حياة المدنيين الفلسطينيين بكل حرص بينما الإرهابيين الفلسطينيين يتفاخرون بقتل أولادنا.
على فكرة، كيف تتعاملون مع الفلسطينيين بلبنان؟ هذا نظام آبارتهايد بامتياز. https://t.co/IZ5Aqr809S