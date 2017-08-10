الدوري الإنجليزي الممتاز
الخميس 10 أغسطس 2017 21:24

ستوك سيتي يمدد عقد المصري رمضان صبحي لمدة 5 سنوات

ستوك يمدد عقد المصري صبحي لمدة خمس سنوات
ستوك سيتي
أعلن نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد الجناح المصري الصاعد رمضان صبحي لمدة خمس سنوات ليستمر في صفوفه حتى عام 2022.

وقال ستوك عبر موقعه على الانترنت: "رمضان وقع على عقد جديد طويل الأمد لمدة خمس سنوات".

وانضم صبحي (20 عاما) إلى ستوك قبل 12 شهرا قادما من الأهلي بطل مصر وترك بصمة جيدة في موسمه الأول بانجلترا وخاض 19 مباراة منها 17 في الدوري الممتاز.

وقال صبحي، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون في الجولة الأولى بالدوري، السبت إن سعادته "لا توصف بتوقيع هذا العقد وفخور بوجودي في النادي".

وأضاف: "أتطلع لرد الدين بعدما وضع ستوك ثقته في عندما كنت أبلغ 19 عاما فقط. كان الموسم الماضي جيدا ولكنني أثق أن الأفضل لم يأت بعد".

وقال توني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك: "لا شك في أن رمضان موهبة واعدة".

وأضاف: "العام الأول في بطولة دوري جديدة ووسط ثقافة جديدة يشكل تحديا كبيرا لأي لاعب لكن رمضان تأقلم مع الأجواء سريعا وأظهر قدرات هائلة ونحن سعداء بتمديد فترة وجوده معنا حتى 2022 على الأقل".

المصدر
رويترز
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رمضان صبحي
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الدوري الإنجليزي

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