الأربعاء 4 سبتمبر 2019 23:48
سبيس إكس تختبر مركبة ستار هوبر للسفر بعيدا في الفضاء
أطلقت شركة سبيس إكس SpaceX)) الأسبوع الماضي اختبارها النهائي لـ ستار هوبر (Starhopper) لتجربة نقل الركاب إلى وجهات الفضاء العميق كالقمر والمريخ.
التفاصيل:
- ستار هوبر هي نموذج أولي للمركبة الفضائية ستارشب Starship، والتي تم تصميمها لنقل 100 شخص في آن واحد إلى وجهات الفضاء العميق كالقمر والمريخ.
- تقوم شركة سبيس إكس بإعادة استخدام صواريخها فالكون 9 وفالكون هيفي لتتناسب مع مركبتها الفضائية.
- سيتم تشغيل مركبة ستارشيب وسوبر هيفي بواسطة محركات سبيس إكس رابتور بدلا من محركات مارلين الحالية.
- يتوقع مؤسس شركة سبيس إكس إلون ماسك أن تقوم كل مركبة بأكثر من ألف رحلة إلى الفضاء.
- تستخدم محركات رابتور الجديدة غاز الميثان كوقود، وقد يكون من الممكن مستقبلا استخراج الميثان من المريخ أو الكواكب الأخرى لاستخدامه كوقود للدفع.
- يمهد اختبار (ستار هوبر) الناجح الطريق لخطط (سبيس إكس) لاختبار نموذجين أوليين Mk1 وMk2 يتم بناؤهما حاليًا في تكساس وفلوريدا.
- قالت شركة سبيس إكس إن أول رحلة تجارية لمركبة ستارزشيب قد يتم إطلاقها في أوائل عام 2021.
- تخطط الشركة لإطلاق رحلة لمركبة ستارزشيب في عام 2023 ستُقل مجموعة من الفنانين في رحلة حول القمر.
المصدر
موقع أكسيوس