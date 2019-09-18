الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:47
سبع وفيات جراء مرض رئوي غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية
أكد مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين أن الشخص السابع توفي متأثرا مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي، ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.
التفاصيل:
- ركزت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحقيقاتها ضمن 380 حالة محتملة للمرض في 36 ولاية، وفقًا لـشبكة إن بي سي الأمريكية.
- حدثت الوفيات في كل من كانساس، إنديانا، مينيسوتا، كاليفورنيا، أوريغون وإلينوي، وفقًا لواشنطن بوست.
- مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يقول إنه لم يتم بعد تحديد روابط بين المرض الرئوي والسجائر الإلكترونية.
- كشف المرضى عن أعراض تشمل ضيق التنفس والسعال والتعب وآلام في الصدر، كما شملت في بعض الحالات القيء والإسهال.
- بعد إصابة العديد من الشباب والمراهقين بهذا المرض الرئوي الغامض طلبت إدارات الصحة في ويسكونسن وإلينوي من مركز السيطرة على الأمراض المساعدة في التحقيق في أسبابه.
- قال مسؤولو هيئة الصحة في ولاية أوريغون إن أعراض المريض الذي توفي تتشابه مع أعراض أكثر من 200 حالة مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي، معظمها تصيب المراهقين والشباب.
- نقل 22 شخصًا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم لسجائر إلكترونية، وفقًا لجنيفر لايدن أخصائي علم الأوبئة في ولاية إلينوي.
المصدر
أكسيوس