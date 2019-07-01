سبعة قتلى و181 مصابا حصيلة "مليونية 30 يونيو" بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 7 متظاهرين وإصابة 181 آخرين، 27 منهم بطلق ناري جراء المظاهرات التي انطلقت، الأحد، في جميع أنحاء البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وقال وكيل وزارة الصحة للوكالة إن 10 من القوات النظامية أصيبوا، بينهم 3 من قوات الدعم السريع وبقية الإصابات كانت برشق بالحجارة، مضيفا أن هناك 50 إصابة وقعت نتيجة للتدافع بالسلك الشائك.

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم ومدن أخرى، الأحد، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وذلك في أكبر احتجاجات منذ فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة قبل ثلاثة أسابيع.

قصر الرئاسة

تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، دعا المحتجين إلى التوجه إلى قصر الرئاسة؛ ضمن جهوده للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

أطلقت قوات الأمن السودانية أعيرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلقة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة.

شهود عيان قالوا إن المحتجين يحاولون عبور الجسور المغلقة إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية تواجههم بإطلاق الذخيرة الحية في الهواء والغاز المسيل للدموع.

مراسل وكالة "الأناضول" أفاد بأن العشرات من مركبات قوات الدعم السريع أغلقت شارع القصر الرئاسي، ومنعت آلاف المحتجين قبالة مستشفى الخرطوم من التقدم.

تجمع المهنيين السودانيين قال في بيان إن "سلطة الانقلاب ضاعفت من العراقيل أمام وصول الثوار إلى القصر الجمهوري".

مصادر بقوى الحرية والتغيير قالت للجزيرة: المبعوث الإثيوبي أبلغنا برغبة المجلس العسكري في التهدئة وبدء مفاوضات.

السودان: قتيل ومصابون في مليونية 30 يونيو ضد المجلس العسكري

قتلى ومصابون

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على المتظاهرين اليوم في الخرطوم والأقاليم ارتفعت إلى 5 قتلى.

مصادر للجزيرة مباشر: إصابة 31 متظاهرا بينهم 4 بالرصاص الحي في محاولة قوات الأمن السودانية تفريق مظاهرة في أم درمان.

تصريحات لحميدتي

نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلن خلال لقاء جماهيري شرقي الخرطوم، أن "قناصة" تسللوا بين المحتجين في مدينة أمدرمان، وأطلقوا الرصاص فأصابوا 3 من أفراد من قوات الدعم السريع وبعض المواطنين.

حميدتي: مهمتنا حماية أية ثورة سلمية ومحاربة أي شخص يتاجر باسم الناس.

حميدتي: مسؤوليتنا هي حماية المسيرة المليونية، لكن لا نضمن المندسين".

حميدتي: نسعى لاتفاق عاجل وشامل في السودان لا يقصي أية جهة، نحن حراس للثورة ومحايدون في النزاع حول السلطة ونأمل التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يمثل الشعب السوداني.

حميدتي: المجلس العسكري يمثل الجميع وحريص على الثورة ولسنا جزءا من الخلاف.



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