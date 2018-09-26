مصر
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 20:43

ساويرس يطالب بتخفيف حصة الجيش المصري في الاقتصاد

الملياردير المصري نجيب ساويرس أثناء حضوره افتتاح قناة السويس الجديدة
الملياردير المصري نجيب ساويرس أثناء حضوره افتتاح قناة السويس الجديدة
غيتي
انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة والجيش في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وقال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية:
  • يتعين علينا تخفيض تدخل الحكومة في الاقتصاد وعلينا تعزيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعني بذلك أيضا الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد.
  • وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تخطط لمشاريع مع الجيش على الرغم من وجود شركات إنشاءات خاصة.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد على الجيش في الكثير من المشروعات ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
  • الإصلاحات المؤلمة قد تحقق الكثير من الإنجازات بالنسبة لأصحاب الدخول العادية، لكن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنته بعد، ولا تزال هناك مشاكل أخرى عديدة.
  • البيروقراطية المفرطة تأتي على رأس المشاكل إلى جانب تدخل الدولة في القطاع الخاص.
خلفية:
  • ساويرس له نشاط في قطاعات عدة من بينها قطاع الاتصالات، ويمتلك ثروة تقدر بأربعة مليارات دولار.
  • مراقبون قدروا حصة الجيش من الاقتصاد في مصر بنسبة تصل إلى 50%، بينما صرح الرئيس السيسي بأن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز اثنين في المئة.    
المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
مصر
نجيب ساويرس
الجيش المصري
الاقتصاد المصري
الحكومة المصرية
العاصمة الإدارية الجديدة
عبد الفتاح السيسي
القطاع الخاص

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