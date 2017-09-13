دوري أبطال أوربا
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 00:15

سان جيرمان يقسو على سيلتك بخماسية نظيفة

نيمار قاد فريقه إلى فوز كاسح
رويترز
حقق باريس سان جيرمان فوزا ساحقا على سيلتيك بنتيجة 5- صفر في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء .

وتصدر نيمار، الذي خاض أول مباراة أوروبية له مع سان جيرمان عقب صفقة انتقاله القياسية العالمية من برشلونة، قائمة من هزوا الشباك أثناء المباراة وانضم إليه كيليان مبابي وادينسون كافاني وهما العنصران الآخران في خط هجوم سان جيرمان الكاسح.

افتتح اللاعب البرازيلي المنضم في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو (265.60 مليون دولار) في الدقيقة 19 بإنهاء مميز للكرة قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي مبابي الهدف الثاني من مسافة قريبة.

وسجل كافاني من علامة الجزاء قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 83 ليضيفوا الهدف الرابع بواسطة ميكائيل لوستيج الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يضيف كافاني مهاجم أوروجواي الهدف الخامس بعدها بدقيقتين بضربة رأس متقنة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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نيمار
باريس سان جيرمان
سيلتك
دوري أبطال أوروبا

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