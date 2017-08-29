كرة القدم الإنجليزية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 09:25

سانشيز يطلب الرحيل عن أرسنال الإنجليزي

أليكسيس سانشيز مهاجم الأرسنال
أليكسيس سانشيز مهاجم الأرسنال
رويترز
طالب لاعب كرة القدم التشيلي أليكسيس سانشيز المحترف في أرسنال الإنجليزي مسؤولي ناديه بضرورة السماح له بالرحيل خاصة مع اقتراب غلق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية الاثنين، فإن سانشيز تقدم بطلب رسمي للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة وأن دوره أصبح مهمشًا مع الفريق الكروي مؤخرًا.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي.

يذكر أن سانشيز كان قريبًا من الانتقال لأحد ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي أو يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف قبل أن يتم اقناعه بالبقاء.

المصدر
الأناضول
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إنجلترا
أرسنال
سانشيز
يوفنتوس
مانشستر سيتي

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