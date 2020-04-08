انتخابات الرئاسة الأمريكية
الأربعاء 8 أبريل 2020 22:42

ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وبانسحاب ساندرز يصبح جو بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس دونالد ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

ومن المفترض أن يسمي الحزب الديموقراطي بايدن رسميا كمرشح له في مؤتمر، تم تأجيله إلى أغسطس/ آب القادم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير/ شباط عندما بدأ بايدن في تحقيق تفوق واضح.

وسبق أن خسر السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.

وقال خصوم ساندرز إنه يجذب الحزب الديمقراطي في اتجاه اليسار.

المصدر
وكالات
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بيرني ساندرز
انتخابات الرئاسة الأمريكية
الحزب الديمقراطي
جو بايدن
دونالد ترمب

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