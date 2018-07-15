سامورا: أحسست بأجواء مونديال 2022 في "مجلس قطر" بموسكو

أكدت فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "مجلس قطر" المقام حاليا في موسكو يمنح زائريه فكرة عن مدى الترحيب الذي ينتظرهم في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر عام2022.

وحضرت سامورا جانبا من الفعاليات الترويجية لمونديال قطر 2022 في متنزه "جوركي" وسط العاصمة الروسية موسكو والتي نظمتها، السبت، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.

وانطلقت هذه الفعاليات في السابع من يوليو/ تموز الحالي واستقطبت حتى الآن أكثر من 25 ألفا من جماهير كرة القدم على أن تختتم اليوم الأحد مع ختام فعاليات المونديال الروسي.

وتضم هذه الفعاليات "مجلس قطر" المبني على شكل بيت شَعر، ويشتمل على أجنحة مختلفة تعرف الزوار بدولة قطر، وتعطيهم لمحة عن الأجواء التي تنتظرهم هناك عام 2022 إضافة إلى تعريفهم بتقدم أعمال اللجنة العليا وباقي المؤسسات القطرية التي تسهم في تنفيذ مشروعات البطولة.

وعلى مقربة من مجلس قطر، يقع معرض مكونات قطر التفاعلي، وهو متحف متعدد الوسائط وهو الأول من نوعه في العالم حيث يقع على منصة عائمة ويأخذ زواره في رحلة مبهرة تعرفهم بتاريخ قطر وثقافتها وأبرز معالمها.

وتجولت سامورا في أرجاء المجلس، برفقة أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، ومساعده لشؤون تنظيم البطولة ناصر فهد الخاطر.

وأبدت سامورا إعجابها بالفعاليات التي تقيمها قطر للترويج للبطولة، حسبما أفاد موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الانترنت.

ونقل الموقع عن سامورا قولها: "هذه أنشطة نموذجية للدولة المضيفة التي تسعى لجذب انتباه الجماهير للبطولة... بدأت الرحلة نحو قطر 2022 التي ستكون نسخة متميزة من بطولات كأس العالم لكرة القدم... مجلس قطر مليء بالمفاجآت الجميلة، ويعطي الزوار فكرة عن مدى الترحيب الذي سيحظون به عند زيارتهم قطر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم الأولى في العالم العربي، بعد أربعة أعوام فقط."

وعلقت سامورا على فعاليات قطر قائلة: "مجلس قطر وباقي الفعاليات التي تقام في موسكو مثل المعرض التفاعلي ومعرض الطريق نحو 2022 أعطت الآلاف من عشاق كرة القدم الحماسة للبدء في التخطيط لرحلتهم إلى البطولة القادمة."

وأعرب ناصر الخاطر عن فخره باستعراض خطط قطر في روسيا، فيما يساعد الوجود في موسكو وباقي المدن الروسية على الاستفادة وتعلم الدروس من منظمي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الخاطر: "انطباع الجماهير عن فعالياتنا في موسكو وسان بطرسبرغ رائع، حيث رأينا رغبة الناس بالمشاركة في الأنشطة والتعرف أكثر على ثقافة قطر وتراثها... ستكون بطولتنا تجربة مميزة للجماهير واللاعبين والمسؤولين. تقارب المسافات بين المدن والمنشآت سيعطي الجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، بينما ستمنحهم خيارات السكن المتعددة مثل المخيمات الصحراوية والسفن السكنية تجربة غير مسبوقة."

وأضاف: "نحرص على تعريف الناس بأصول الضيافة العربية. بعد أربعة أعوام من الآن سنرحب بالعالم ليعيش أجواء عائلية جميلة في دولة قطر."

وتحدث الخاطر أيضا عن ابتعاث أكثر من 180 من الشباب القطريين إلى روسيا حيث تعلموا الكثير من الدروس وأضافوا إلى خبراتهم الكثير.