ساديو ماني ينفي خلافه مع صلاح ويعد بزيارة مصر قريبًا [فيديو]
وسأل الصحفي اللاعب عن علاقته بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح، حيث رد ماني قائلاً: "جيدة جدًا للغاية".
🎦 #Mane sings for theEgyptia king and denies any conflict between him and #salah 🇪🇬🇸🇳❤️#Liverpool 👌👍@LivEchoLFC @LivEchonews@JamesPearceLFC pic.twitter.com/eQyNUV2ckh— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) December 18, 2019
وعن الشائعات التي راجت سابقا عن مشاكل بينهما رد ماني متعجبًا: "ما المشاكل التي تتحدث عنها؟".
وتابع ماني الحديث بأنه يجب على الجميع دعم صلاح فهو يفعل الكثير لمصر، على حد قوله.
وأضاف ماني أنه سيزور مصر قريبًا.
وانتزع فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الأربعاء، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.
وتغلب ليفربول على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.
بذلك، يضرب ليفربول موعدًا مع فلامينغو البرازيلي، السبت المقبل، في نهائي البطولة، على أن يسبقها مباراة مونتيري مع الهلال السعودي في صراع على البرونزية.