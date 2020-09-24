بيلاروسيا
الخميس 24 سبتمبر 2020 21:55

سائق تاكسي ينقذ متظاهرا من قبضة قوات الأمن (فيديو)

فيسبوك
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إنقاذ سائق سيارة أجرة لأحد المتظاهرين خلال مطاردة قوات الأمن له في بيلاروسيا.

ويظهر المقطع هروب أحد المتظاهرين من عدد من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يطاردونه خلال الاحتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشكل مفاجئ.

وخلال عبوره لأحد الشوارع، وجد المتظاهر سيارة أجرة أمامه فقفز داخله مستغيثا بسائقها، فما كان من الأخير إلا أن انطلق هاربا بالمتظاهر، وسط محاولات من قوات الأمن للحاق بالسيارة.

وأدى لوكاشينكو اليمين الدستورية لولاية سابعة رئيسا لبيلاروسيا، رغم الجدل المثار حول نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي في بيلاروسيا، أن مراسم تأدية اليمين الدستورية جرت في قصر الاستقلال بالعاصمة مينسك.

وجاءت المراسم في وقت تتواصل فيه التظاهرات المناهضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس/ آب الماضي.

وبدأت الاحتجاجات بعد إعلان لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 1994 فوزه بالانتخابات، فيما اتهم مرشحو المعارضة الحكومة بالتزوير.

ورداً على الانتقادات حول عقد مراسم تنصيبه "بشكل سري"، قال لوكاشينكو إن حفل تنصيبه شأن داخلي، ولا توجد أي حاجة لإبلاغ الدول الغربية وتنبيهها، بشأن الاحتفال مقدما.

المصدر
خدمة سند
وكالات
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: قوات الأمن المصرية تطلق النار على متظاهرين يطالبون برحيل السيسي
Thumbnail
مسؤولو أمن الإنترنت في الإمارات وإسرائيل يبحثون مواجهة "الأخطار المشتركة"
Thumbnail
أردوغان يوجه بعلاج طفلتين سوريتين مصابتين بالصمم الخلقي (فيديو)
Thumbnail
هتافات وصيحات استهجان ضد ترمب خلال تقديمه العزاء في القاضية جينسبرج (فيديو)
Thumbnail
مسؤول بحريني: ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا.. وردود (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  2. صاروخان من غزة على جنوبي إسرائيل
  3. شاهد: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز بهدفين على إسبانيول
  4. فورين بوليسي: تعليق بعض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا بسبب سد النهضة
  5. سابقة عالمية أوكرانيا بلا كهرباء بسبب هجوم إلكتروني