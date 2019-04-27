الولايات المتحدة
السبت 27 أبريل 2019 09:24

سائق أمريكي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون

إيزايا بيبلز، السائق المتهم بتنفيذ الهجوم
إيزايا بيبلز، السائق المتهم بتنفيذ الهجوم
الشرطة الأمريكية
اتُّهم سائق أمريكي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعا ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا.
التفاصيل
  • الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو قالت إن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفا مشددة.    
  • الشرطة: هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون.    
  • ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.    
  • لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.
  • محامي المتهم: الحادث ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية.
  • المحامي: سأطالب بتوفير العلاج المناسب لموكلي وهو عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الولايات المتحدة
جريمة كراهية
دهس
المسلمون في أمريكا

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