فيروس كورونا
الأربعاء 25 مارس 2020 12:10

سائق أجرة لبناني يحرق مركبته بعد تحرير مخالفة ضده بسبب كورونا (فيديو)

لبناني يحرق التاكسي الخاص به بعد تحرير مخالفة ضده
مواقع التواصل
أقدم سائق أجرة لبناني على إضرام النار في مركبته، عقب مخالفته من قبل الأمن اللبناني بدعوى كسر حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال المركبة، فيما يقول هو "ما بدي عيش، اتركوني احترق بسيارتي، ما بدي عيش"، ثم يظهر ملقى بجانبها وقد أصيب بحروق، نقل على إثرها للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية بلبنان، أن السائق الذي أقدم على إحراق نفسه ومركبته يدعى سليم نعمة الله خدوج (52 عامًا)، قرب تقاطع المدينة الرياضية في بيروت.

وتفاعل ناشطون لبنانيون مع الحدث، قائلين إن مركبته تشكل مصدر الرزق الوحيد له، وأنه ذهب ليعيش برغم الموت القابع في كل مكان.

كما بادر آخرون لتدشين حملة لجمع تبرعات عبر موقع إلكتروني، لمساعدته في تعويض مصدر رزقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 304 بعد تسجيل 37 حالة جديدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
محمد عبد الغني حسن   شاعر الأهرام: حين كانت الصحافة تتباهى بشعرائها
Thumbnail
بينهم القحطاني وعسيري.. تركيا تتهم 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي
Thumbnail
تركيا تعلن توزيع دواء صيني جديد على 40 مدينة
Thumbnail
فيديو استغاثة من أمام مستشفى مصري يكشف جاهزية "الصحة" لمواجهة كورونا
Thumbnail
رايتس ووتش: القوات السعودية تعذب وتخفي يمنيين

الأكثر قراءة

  1. بينهم القحطاني وعسيري.. تركيا تتهم 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي
  2. تركيا تعلن توزيع دواء صيني جديد على 40 مدينة
  3. فيديو استغاثة من أمام مستشفى مصري يكشف جاهزية "الصحة" لمواجهة كورونا
  4. سائق أجرة لبناني يحرق مركبته بعد تحرير مخالفة ضده بسبب كورونا (فيديو)
  5. رايتس ووتش: القوات السعودية تعذب وتخفي يمنيين