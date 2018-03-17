تركيا
السبت 17 مارس 2018 17:41

سائقو سيارات الأجرة بإسطنبول يرفعون دعوى لوقف عمل أوبر

أقام سائقو سيارات الأجرة في مدينة إسطنبول التركية دعوى قضائية ضد شركة أوبر لخدمات نقل الركاب.

واتهم السائقون الشركة التي مقرها الولايات المتحدة بتعريض مصدر عيشهم للخطر في قضية قد تقوض نشاط الشركة في أكبر مدن أوربا.

وهذه أحدث واقعة ضمن دعاوى قضائية وقيود واحتجاجات حول العالم بسبب ما تشكله شركة أوبر،التي تعمل بوسائل تكنولوجية متطورة وتكاليف أقل، من تحد لخدمات سيارات الأجرة التقليدية. واضطرت أوبر للتوقف عن العمل في الدنمارك والمجر كما علقت عملياتها في المغرب مع التزامها بالقوانين المحلية.

وتجمع مئات من سائقي السيارات الأجرة بإسطنبول أمام قاعة محكمة بالمدينة تعقد أولى جلساتها بشأن القضية يوم الاثنين رافعين لافتات كتب عليها"لا نريد اللص العالمي أوبر".

ويتهم سائقو سيارات الأجرة في دعواهم أوبر بتشغيل خدمة سيارات أجرة في تركيا من دون ترخيص ويريدون إغلاق هذا التطبيق. وتعقد المحكمة الجلسة التالية في يونيو /حزيران المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
قضاء
أوبر
سيارات الأجرة

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