مصر
الخميس 19 ديسمبر 2019 11:58

سؤال عابر على فيسبوك يكشف وقائع فساد "مرعبة" في مصر

صورة تعبيرية
غيتي
"احكولنا عن بلاوي الشغل اللي انتوا سبتوه".. سؤال طرحه أحد الناشطين المصريين بإحدى الصفحات الاجتماعية على فيسبوك، ولم يكن أحد يتوقع أن تكشف الردود عن مؤشرات خطيرة لم تكن في الحسبان.

وعبر وسمي (#معلومات_سريه_جهنميه) و(#موقف_حصلي)، بدأ شباب مصريون منذ الشهر الماضي، في بث وسرد وقائع من داخل عملهم السابق ترصد كم الفساد والسرقة في مؤسسات عدة بمصر، وفق وصفهم، ورصد مئات المستخدمين وقائع صادمة.

وكشف "البوست" غير المقصود، أسرارًا كثيرة تبدو مرعبة داخل مؤسسات ومصانع وشركات، وكان أخطر ما فيها ما يتعلق بصحة المواطنين، في ظل أزمات اقتصادية وغلاء واتساع الطبقة الفقيرة، وفق الناشطين.

لكن الجانب الإيجابي مما نُشر، وفق ناشطين، أنه جرس إنذار للمصريين ليكون لديهم وعي كافٍ قبل التفكير في شراء أي منتج أو طلب أي خدمة.

"البوستات" أو الردود التي نشرها الشباب انتشرت على نطاق واسع في مصر وأثارت موجة من الغضب، كما أثارت العديد من التساؤلات حول الرقابة وحول السكوت على الفساد اتقاء لشر البطالة، وعن دور الحكومة في كل ما يجري. وطالب المستخدمون بمحاسبة المسؤوليين عن تلك الكوارث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصور من صفحات اجتماعية مصرية على فيسبوك

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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