سأحبك للأبد.. فيديو مؤثر بين زوجين مسنين مصابين بكورونا

نشرت صحيفة الشعب الصينية الحكومية، مقطع فيديو مؤثر لزوجين مسنين مصابين بفيروس كورونا، يظهر فيه الرجل ذو الـ 87 سنة، وهو يتولى رعاية زوجته والاعتناء بها داخل غرفة المستشفى.

ويظهر الفيديو الزوج وهو يعتني بزوجته الممددة على السرير، بينما يحمل دواءً وأكلًا وبدأ في إطعامها، ما جعلها تتأثر وتبكي، قبل أن يبوح لها بأنها سيحبها للأبد، في لقطة إنسانية حظيت بانتشار واسع على منصة "ويبو" الشهيرة في الصين.

وقال الرجل موجهًا حديثه لزوجته "سأحبك إلى الأبد، وكل يوم إلى الأبد"، ولم تذكر الصحيفة مكان أو توقيت التقاط الفيديو الذي نشرته الأربعاء.

I’ll love you forever, every single day of forever: An 87-yr-old man diagnosed with #COVID19 held an infusion bottle to visit his wife, also a #COVID19 patient, from the ward next door and patiently gave her water and food. Hope you recover soon! pic.twitter.com/LXH1AxINsU — People's Daily, China (@PDChina) February 12, 2020

واعتبر الناشطون تصرف الزوج، تجسيدًا حقيقًا لمعنى الحب والعرفان، وأثنوا على إيثاره زوجته على نفسه رغم إصابته هو أيضًا بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف في الصين.

وفي فيديو مشابه، انتشر قبل أيام، أظهر مقطع فيديو لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بالفيروس، مستلقين على سرير المستشفى وكل منهما يمسك بقوة في يد الآخر وسط نظرات مؤثرة توحي بالاستسلام للرحيل.

ومع اتساع تفشي كورونا، تم تداول عدة قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص أصيب أقاربهم بالفيروس واضطروا إلى مفارقتهم، وحرموا حتى من وداعهم.