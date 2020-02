سأحبك للأبد.. فيديو مؤثر بين زوجين مسنين مصابين بكورونا

ويظهر الفيديو الزوج وهو يعتني بزوجته الممددة على السرير، بينما يحمل دواءً وأكلًا وبدأ في إطعامها، ما جعلها تتأثر وتبكي، قبل أن يبوح لها بأنها سيحبها للأبد، في لقطة إنسانية حظيت بانتشار واسع على منصة "ويبو" الشهيرة في الصين.

وقال الرجل موجهًا حديثه لزوجته "سأحبك إلى الأبد، وكل يوم إلى الأبد"، ولم تذكر الصحيفة مكان أو توقيت التقاط الفيديو الذي نشرته الأربعاء.

I’ll love you forever, every single day of forever: An 87-yr-old man diagnosed with #COVID19 held an infusion bottle to visit his wife, also a #COVID19 patient, from the ward next door and patiently gave her water and food. Hope you recover soon! pic.twitter.com/LXH1AxINsU