زيمبابوي: تصاعد العنف مع رفض المعارضة نتائج الانتخابات

شهود عيان: جنود من الجيش قتلوا أحد المتظاهرين رويترز

قتل متظاهرة على الأقل وتصاعدت أعمال العنف في زيمبابوي (الأربعاء) احتجاجا على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع.





وهذه أبرز التطورات: جرت مواجهات في العاصمة هراري بين أنصار المعارضة وقوات الأمن بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الحزب الحاكم.

نقلت وكالات الأبناء عن شهود عيان أن جنودا من الجيش قتلوا شخصا بالرصاص.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق حشد تجمع أمام مقر للجنة الانتخابات.

رد المتظاهرون على قوات الأمن برشقهم بالحجارة، وأحرقوا إطارات السيارات.

لجنة الانتخابات أعلنت فوز حزب الجبهة الوطنية بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت الاثنين الماضي.

أظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن حزب الجبهة الوطنية الحاكم حصل على 144 مقعدا مقابل 61 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي المعارض.

رئيس البلاد إيمرسون مناغاغوا يتزعم حزب الجبهة الوطنية الحاكم للبلاد منذ 1980.

رئيس حزب حركة التغير الديمقراطي قال إن لجنة الانتخابات بإعلانها النتائج البرلمانية أولا تهدف لتمهيد شعب زيمبابوي لفوز منانغاغوا.

شاميسا أضاف أن هذه الاستراتيجية تعني إعداد زيمبابوي لتقبل النتائج الرئاسية المزيفة.

زعيم المعارضة قال إنهم حصلوا على أصوات أكبر مما حصل عليه (منانغاغوا).

شاميسا قال إنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات، مؤكدا فوزه بأصوات الشعب، وأنهم سيدافعون عنها.

دار التنافس في الانتخابات الرئاسية بين الرئيس منانغاغوا (75 عاما) زعيم حركة التغيير الديمقراطي نلسون شاميسا (40 عاما).

نتائج لجنة الانتخابات تعني الحزب الحاكم حصل على أغلبية ثلثي المقاعد التي تؤهله لتغيير الدستور إذا أراد.

