السبت 11 مايو 2019 21:04
زيدان يعلن رحيل أول لاعب من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، النقاب عن أول ضحاياه في الموسم الكروي وهو اللاعب ماركوس يورينتي.
تصريحات زيدان
- قبل التحدث عن ماركوس بشكل فردي، ما قلته قبل شهر حين تلقيت سؤالا عنه هو أنني أحبه كثيرا كلاعب لكنه يحتاج للحصول على مزيد من الدقائق. وعقب عامين هنا أعتقد أنه يستحق اللعب.
- نعلم من هم اللاعبون الموجودون بين صفوف ريال مدريد، يجب أن نكون صادقين للغاية معهم، وأتذكر ما قدمه ماركوس خلال العام الذي قضاه بين صفوف ديبورتيفو ألافيس (معارا). لقد لعب بشكل جيد جدا لأنه كان يحظى بالاستمرارية التي لم يتمتع بها هنا لأن هناك الكثير من اللاعبين المهمين.
- لا يمكن لأحد أن يقول لي إنني لم أمنحه الفرصة للعب، لقد لعب أقل من آخرين لكن هكذا هي الحياة ولا يمكننا تغيير ذلك. في أي فريق سيكون هناك دائما من يلعبون أقل من غيرهم.
- تطرق زيدان في حديثه عن أزمة الويلزي غاريث بيل، قال زيدان "المحادثات الخاصة تترك في غرفة خلع الملابس، ولكن هذا ما يجب علي فعله مع جميع اللاعبين، سواء كانوا سيبقون أو سيرحلون".
- فيما يتعلق بخروج برشلونة الغريم التقليدي من دوري أبطال أوربا، أكد زيدان "لا أعرف إذا كان هذه النسخة أفضل من أي وقت مضى ولكن كانت هناك مباريات كبيرة وأنا كمشجع لقد استمتعت حقًا، هي المنافسة الأكثر سحرًا وجاذبية".
- تطرق زيدان في حديثه عن أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني قائلًا "ما فعله حتى الآن يبدو لي هائلاً، لا يمكننا الشك في عمله".
- اختتم زيدان تصريحاته بالقول "سينمو تاريخ هذا النادي دائمًا وفي العام المقبل سيكون لدينا الكثير من الرغبة في الفوز بالعديد من الألقاب، لكن الفوز هو نتيجة العمل".
المصدر
وكالات
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