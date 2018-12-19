زيدان ومورينيو.. هل يتبادلان الأدوار؟

البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زين الدين زيدان

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تلقى عرضا لتولي المسؤولية الفنية لمانشستر يونايتد خلفا للمدرب جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

التفاصيل: صحيفة "أ س" الإسبانية ذكرت أن زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، ولكنها أكدت أنه يخطط على أي حال لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي.

إدوارد ودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، طالب زيدان بقبول تحدي تدريب النادي الإنجليزي الكبير، حيث قال "زيزو جاهز لقبول التحدي رغم أنه يفضل تولي مسؤولية الفريق في يونيو وليس الآن".

الصحيفة أوضحت أن زيدان كان يأمل بشدة في تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي أو المنتخب الفرنسي الأول، ولكن يبدو أن حلمه لن يتحقق في الوقت الراهن أو على المدى القصير، حيث أن ماسيميليانو أليغري يبلي بلاء حسنا على رأس القيادة الفنية للنادي الإيطالي، كما أن ديدييه ديشامب توج لتوه بلقب بطولة كأس العالم، مما يمنحه دفعة قوية للاستمرار في منصب المدير الفني للديوك لفترة أطول.

شركة المراهنات البريطانية ويليام هيل رفعت سقف المراهنة على تولي زيدان المهمة الفنية لمانشستر يونايتد إلى 3 يورو مقابل كل يورو يتم الرهان به على تحقق هذه الفرضية. صحيفة إسبانية: زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي (غيتي) سولسكاير يتولى المهمة مؤقتا أعلن نادي مانشستر إسناد مهمة تدريب الفريق إلى مهاجمه السابق أولي جونار سولسكاير، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

اختيار سولسكاير كان متوقعا بشكل كبير وقد أعلن النادي عن القرار عقب إقالة مورينيو مساء الثلاثاء.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الرابع و19 نقطة خلف المتصدر ليفربول. هل يعود مورينيو مرة أخرى لريال مدريد؟ أكدت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن فترة ولاية مورينيو في مانشستر يونايتد تشبه فترة ولايته في ريال مدريد الإسباني، ولكنها أبرزت اختلافا وحيدا بين الولايتين يكمن في أن مسيرة المدرب البرتغالي مع النادي الملكي كانت أفضل من ناحية النتائج، فقد فاز معه بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكان دائما ما يقوده إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا بعد سنوات ابتعد فيها هذا النادي عن بلوغ هذا الدور.

الصحيفة: رغم أن ريال مدريد فاز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوربا خلال خمس سنوات بعد رحيل مورينيو، تشتاق جماهير الفريق إلى قبضته الحديدية وحماسه الشديد في الدفاع عن مصالح النادي.

قطاع من جماهير ريال مدريد يرى أن المدرب البرتغالي هو الحل الأمثل لوقف الفوضى التي أصابت فريقهم بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، فهل يعود مورينيو مرة أخرى إلى ريال مدريد. يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الآراء متضاربة حول هذا الموضوع داخل مجلس إدارة ريال مدريد، فهناك من يرى ضرورة عودة المدرب البرتغالي الفورية في الوقت الحالي وهناك آخرون يرفضون هذا الأمر بشكل قاطع.

في غرفة خلع الملابس ينظر إلى فكرة عودة مورينيو بقلق شديد، فرغم عدم وجود إيكر كاسياس وكريستيانو رونالدو، وهما أكثر اللاعبين اصطداما بمورينيو خلال فترة ولايته الأولى للنادي المدريدي، فهناك القائد سيرخيو راموس أحد هؤلاء اللاعبين أصحاب النفوذ القوي الذين كانوا على خلاف كبير مع مورينيو أيضا.

رغم ذلك، لن يتوانى فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع مورينيو إذا كان يرى أن هذا هو القرار الصحيح لما هو معروف عنه تغافله عن رغبات كل من حوله إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الفريق من خلال وجهة نظره الشخصية.

على أي حال لن تتحقق عودة مورينيو المحتملة لريال مدريد قبل انتهاء الموسم الجاري، وإذا ما انتهى هذا الموسم بشكل جيد بالنسبة للفريق بفوزه مثلا ببطولة الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوربا، فلن تكون هناك حاجة على الإطلاق لعودة المدرب البرتغالي المخضرم مرة أخرى للظهور على مقعد المدير الفني للنادي الملكي.