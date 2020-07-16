فيروس كورونا
الخميس 16 يوليو 2020 10:17

زيادة معدل شفاء مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة.. ما السبب؟

زيادة معدل شفاء مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية المركزة
رويترز
أظهرت مراجعة لدراسات سابقة منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء.

و عزت دراسة جديدة انخفاض الوفيات في العناية المكثفة- ولوفي جانب منه- إلى تحسن مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات.
ونُشر التحليل العالمي لأربع وعشرين دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير يوم الأربعاء.
ووجد البحث، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة تراجع من نحو 60 في المئة منذ نهاية مارس آذار إلى 42 في المئة في نهاية مايو أيار. 
ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، كذلك أن المعدل لم يختلف كثيرا في أنحاء أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية.

اكتساب معلومات عن الفيروس أتاح للأطباء فهما أكبر للمرضى
التعلم السريع

أشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة".
وأشاروا أيضا إلى عامل آخر هو أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.
وتحدث الأطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس السريع الانتشار بما أتاح فهما أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى.
وأكدوا أن الأمر كان ولا يزال يستلزم عملا ضخما في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.

المصدر
رويترز
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أطباء
دراسة
العناية المركزة

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