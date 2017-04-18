كوريا الجنوبية
الثلاثاء 18 أبريل 2017 09:05

زيادة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة 419 %

سيارة كهربائية
أظهرت بيانات اقتصادية حكومية الثلاثاء نمو قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال مارس/ آذار الماضي للشهر الثاني على التوالي بفضل نمو الطلب العالمي على السيارات صديقة البيئة.

وذكرت وزارة  التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة صادرات السيارات خلال الشهر الماضي بلغ 12. 4 مليار دولار بزيادة نسبتها  1. 4 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع عدد السيارات التي تم تصديرها الشهر الماضي بنسبة  1. 5% سنويا إلى 246816 سيارة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن صادرات السيارات الكهربائية والسيارات الهجين كانت العامل الأساسي في ارتفاع قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي، حيث تم تصدير 14907 سيارات بزيادة نسبتها 419% عن العام الماضي.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن إجمالي إنتاج شركات السيارات الخمس الكورية الجنوبية بما في ذلك مجموعة "هيونداي موتور" تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 7. 2 % إلى 406897 سيارة.

في الوقت نفسه تراجعت المبيعات المحلية للسيارات خلال الشهر الماضي بما في ذلك السيارات المستوردة بنسبة 9. 2% إلى 168990 سيارة في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي في كوريا الجنوبية. 

 

المصدر
الألمانية
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سيارات كهربائية
كوريا الجنوبية

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