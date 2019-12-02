دين ودعوة
الاثنين 2 ديسمبر 2019 15:07

زوجان مكسيكيان يشهران إسلامهما بسبب "قيامة أرطغرل" (فيديو)

الزوجان مع الممثل التركي جلال آل بعد إشهار إسلامهما
الأناضول
أشهر زوجان مكسيكيان إسلامهما، الأحد، بسبب المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يتحدث عن الحقبة قبل الدولة العثمانية، والتي أسهمت بقيامها.

جاء ذلك خلال برنامج نظمته رابطة "تجمع المسلمين في أمريكا" في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، وشارك فيه الممثل التركي جلال آل، الذي جسد شخصية عبد الرحمن ألب، في قيامة أرطغرل.

وحظي الفنان آل، الذي تحدث عن تركيا ومسلسل أرطغرل، باهتمام كبير من الحضور.

وفي ختام البرنامج، وقف زوجان مكسيكيان بجانب الفنان، ونطقا بالشهادتين معه، مشهران إسلامهما.


وأوضح الزوجان أنهما قررا الدخول في الإسلام، جراء تأثرهما بالأنشطة الإنسانية لتركيا حول العالم، ومسلسل "قيامة أرطغرل" على وجه الخصوص.

وأهدى الممثل آل، نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنجليزية والأخرى بالإسبانية، للزوجين، إلى جانب العلم التركي.

و"قيامة أرطغرل" هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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قيامة أرطغرل
تركيا

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