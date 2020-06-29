الولايات المتحدة
الاثنين 29 يونيو 2020 17:51

زوجان أمريكيان من البيض يوجهان سلاحهما ضد المتظاهرين (فيديو)

الزوجان يشهران سلاحهما في وجه المتظاهرين
وسائل التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي، مقطعًا مصورًا لزوجين أمريكيين وهما يوجهان سلاحيهما ضد المتظاهرين يوم أمس الأحد في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

و أشهر الزوجان "ماكلوسكي" الأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء الأسلحة في وجوه المتظاهرين و هدداهم بإطلاق النار عليهم في حال الإقتراب من منزلهما وذلك بمجرد مرورهم بالطريق الذى يطل عليه المنزل.

يأتي ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة بإستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل. 

وقبل أكثر من شهر، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
مظاهرات
عنصرية
سلاح

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية: استطلاع حول بيع الخمور يثير جدلًا بين المغردين
Thumbnail
تركيا تختبر أول قطار كهربائي محلي الصنع (فيديو)
Thumbnail
"مش هسيبكم".. السيسي يخاطب المصريين في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
Thumbnail
تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)
Thumbnail
"نسخة سعودية من جهاز الكفتة".. سخرية من "دهان عجيب" مضاد للصواريخ (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. السعودية: استطلاع حول بيع الخمور يثير جدلًا بين المغردين
  2. تركيا تختبر أول قطار كهربائي محلي الصنع (فيديو)
  3. "مش هسيبكم".. السيسي يخاطب المصريين في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
  4. تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)
  5. "نسخة سعودية من جهاز الكفتة".. سخرية من "دهان عجيب" مضاد للصواريخ (فيديو)