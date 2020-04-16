زوارق إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج (فيديو)

نشر سلاح البحرية الأمريكية مقطع فيديو وصور لما قال إنها زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من سفن تابعة له في المياه الدولية في الخليج.

ويظهر المقطع زورقا سريعا عليه مدفع وهو يمر من جوار السفينة قبل أن يزيد من سرعته ويمر هو وزورق آخر من أمام السفينة ثم يقوم بمناورة واسعة ليمر من أمام سفينة أخرى.

BREAKING: 11 Iranian #IRGCN vessels repeatedly conducted dangerous & harassing approaches against U.S. naval ships operating in international waters of North Arabian Gulf. U.S. crews took actions deemed appropriate to avoid collision.



Details: https://t.co/ZVKPKv738o pic.twitter.com/lKJgDz0l2N — U.S. Navy (@USNavy) April 15, 2020

وقال سلاح البحرية الأمريكي في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري "اقتربت عدة مرات وضايقت" 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأضاف البيان أن الزوارق الإيرانية مرت مرارا وتكرارا أمام السفن الأمريكية وخلفها واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية.

وأوضح أن الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 متراً فقط من حاملة المروحيات "لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من سفينة أخرى.

وذكر البيان أن القطع البحرية الأمريكية أطلقت عدة إنذارات للزوارق الإيرانية لكنّ الأخيرة لم ترد.

وأعربت البحرية الأمريكية عن أسفها لهذا السلوك "الاستفزازي والخطِر" من القوارب الإيرانية، مؤكدة أن عناصرها "مدربون على التصرف باحترافية، ولكن ضباطنا يتمتعون بحق التصرف للدفاع عن أنفسهم".

وتسير عدة دول غربية سفن حربية ودوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب.