زوارق إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج (فيديو)

ويظهر المقطع زورقا سريعا عليه مدفع وهو يمر من جوار السفينة قبل أن يزيد من سرعته ويمر هو وزورق آخر من أمام السفينة ثم يقوم بمناورة واسعة ليمر من أمام سفينة أخرى.

BREAKING: 11 Iranian #IRGCN vessels repeatedly conducted dangerous & harassing approaches against U.S. naval ships operating in international waters of North Arabian Gulf. U.S. crews took actions deemed appropriate to avoid collision.



Details: https://t.co/ZVKPKv738o pic.twitter.com/lKJgDz0l2N